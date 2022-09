Côte d’Ivoire- Défaites aux élections: Pourquoi le PDCI ne fait plus rêver

Le PDCI-RDA a perdu les élections législatives partielles du samedi 03 septembre 2022 dans la circonscription 057 (Bodokro commune, Marabadiassa, Lolobo et N’guessankro sous-préfecture), face au RHDP (parti au pouvoir), alors que cette zone du pays était réputée être un de ses bastions imprenables. Face aux complaintes des militants du parti dirigé par Henri Konan Bédié, l’avocat - député, Me BLESSY Jean-Chrysostome, s’est fendu dans une adresse dans laquelle, il énumère de vieux maux qui minent le parti depuis plusieurs décennies. Il lance un appel aux cadres afin que ceux-ci s’investissent davantage sur le terrain plutôt que de rester sur les réseaux sociaux. Son décryptage!

Me BLESSY Jean-Chrysostome: « Le Parti, le PDCI-RDA n'a pas fait sa mue depuis la survenance du multipartisme »

Je lis avec beaucoup d'attention, vos complaintes, observations et analyses depuis notre défaite à Bodokro. Je n'ai qu'une seule chose à dire: quittez donc les réseaux sociaux et venez sur le terrain pour des actions concrètes qui boosteront la population électorale du PDCI-RDA.

1. L'absence d'engouement de nos populations lors des consultations: il faut en trouver les causes. Et là où votre voix est audible, donnez y de la vitalité.

2. La préparation de nos parents face à l'offre de nos adversaires: voter pour eux afin d'avoir le développement (pompes villageoises, bitumage etc...).

3. Décupler le nombre de nos militants et sympathisants sur les listes électorales. L'opération 100% Extrait de naissance en cours dans tous les villages de Béoumi révèle le constat que seulement 20% du potentiel de notre électorat est exploité.

Les 80% sont absents des listes électorales parce qu'ils n'ont aucun papier. Alors, chacun peut aider! Ce sont les seules solutions pour survivre, pour exister et pour...gagner! Sur les réseaux sociaux, excusez moi, vous restez bercés par l'illusion que vous travaillez, que vous aidez le Parti. C'est bien l'expression de vos diverses analyses et positions! Mais c'est mieux, avec son initiative, de poser des actes. Les trois points que j'ai cité sont très importants. Ils sont aussi importants que l'encadrement de nos structures de base, les Comités dans nos villages qui doivent être le premier maillon du PDCI-RDA. Vous est-il arrivé de vous intéresser à son fonctionnement dans votre village quand vous vous rendez, dans le quartier que vous habitez?

"Tout le monde milite sur les plate-formes! Venez sur le terrain"

Quittez donc les plate-formes et venez impacter le terrain! Vos initiatives personnelles permettront l'amélioration des tares soulevées! Le Parti, le PDCI-RDA n'a pas fait sa mue depuis la survenance du multipartisme. On est resté sur les faux clichés...c'est le Parti d'HB, HKB est son véritable héritier, le baoulé est PDCI et son fétiche c'est le PDCI-RDA, même si on présente un mouton habillé des signes et sigles du PDCI, il gagnera, le V Baoulé est notre bastion....pendant ce temps, les nouveaux partis se restructuraient, ils comptaient leurs militants, les encadraient, établissaient leur papier! Nous, on n'a rien restructuré! Le Comité se confond dans nos villages à la notabilité, on y accède même par succession au décès du titulaire, la Présidente des femmes n'est plus la Présidentes des femmes PDCI, le Président des jeunes n'a rien à voir avec le Parti.

Tout est mélangé dans nos structures, les Secrétaires de Section ne sont plus élus, les Délégués désignés sur des critères discutables choisissent leur SG et démettent ceux qui sont en place qui ne seraient de leur bord, les Délégations ne fonctionnent pas, on ne connaît pas nos militants dans une section donnée, les cadres du Parti...membres du BP, du Comité des Sages, du grand Conseil et autres dans nos villes ne sont pas connus et ne se font pas connaître.

Tout le monde milite sur les plate-formes! Venez sur le terrain, venez sur le terrain, venez sur le terrain! L'HEURE EST GRAVE QUI DOIT JUSTIFIER L'ENGAGEMENT PERSONNEL DE CHACUN. Vos analyses sont appréciées sur les réseaux sociaux, c'est bien! Votre présence dans votre village, dans votre Sous-préfecture, dans le milieu où vous êtes écoutés et entendus...Est encore mieux pour votre Parti. D'autres vous y ont devancé, rejoignez-les sans attendre d'être élevé à quelque grade que ce soit!

Honorable Me BLESSY Jean-Chrysostome

Militant engagé.