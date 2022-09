Royaume Uni: Elizabeth II installe Liz Truss, cheffe du Downing Street

Désignée Première ministre, Liz Truss succède officiellement à Boris Johnson. La nouvelle locataire du Downing Street a été reçue par la reine Elizabeth au Château de Balmoral à Londres, ce mardi 6 septembre, pour être formellement chargée par la monarque de former un gouvernement.

Boris Johnson fait ses adieux et passe le pouvoir à Liz Truss

Élue, lundi, à la tête du Parti conservateur, Liz Truss a été officiellement nommée première ministre en début d’après-midi après avoir été reçue au château de Balmoral en Ecosse, la résidence d’été d’Elizabeth II, par la souveraine de 96 ans. Peu de temps avant, Boris Johnson avait présenté sa démission à la reine. Arrivé en Premier ministre, il a quitté Balmoral en tant que simple député. Liz Truss est devenue, depuis lundi, cheffe du gouvernement du Royaume Uni. Elle avait été élue par 57% des quelque 142 000 membres votants du parti conservateur, contre 43% à son rival l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak.

Boris Johnson, ancien maire de Londres, a prononcé un discours d’adieu devant l’entrée du 10 Downing Street avant l'entrée en fonction de Liz Truss, son successeur. Il a promis mardi d'apporter son "fervent soutien" à Liz Truss, lors de son dernier discours en tant que chef du gouvernement. "J'offrirai à ce gouvernement mon soutien le plus fervent", a déclaré Boris Johnson devant le 10 Dowing Street, avant de s'envoler pour Balmoral (Ecosse), où il va présenter officiellement sa démission à la reine Elizabeth II. "Je soutiendrai Liz Truss et son gouvernement à chaque étape", a-t-il assuré.

Troisième femme première ministre après Margaret Thatcher (1979-1990) et Theresa May (2016-2019), l’annonce de son gouvernement, mardi, sera un premier test pour Mme Truss, qui a fait campagne très à droite. Son ministre des finances devrait être Kwasi Kwarteng, 47 ans, jusqu’ici secrétaire à l’énergie. Il est partisan, comme Mme Truss, d’un Etat plus modeste et d’une économie plus déréglementée.

Suella Braverman, 42 ans, conseillère juridique du gouvernement et initialement candidate au poste de première ministre, est pressentie au ministère de l’intérieur. Très à droite, elle héritera du dossier des milliers de migrants illégaux arrivant sur les côtes britanniques, pour lesquels la ministre sortante souhaitait les envoyer au Rwanda. James Cleverly, 53 ans, ministre de l’éducation après avoir été secrétaire d’Etat aux affaires européennes, devrait passer aux affaires étrangères. Ben Wallace, 52 ans, resterait au ministère de la défense.

Secouée de crise en crise durant cette période, la Grande-Bretagne se trouve désormais dans une période de récession qui s’annonce longue, dans le sillage d’une inflation qui a franchi le seuil des 10% en juillet. Après trois ans et quarante-quatre jours, à peine plus que Theresa May qu'il avait remplacée en 2019, Boris Johnson quitte ce qu'il avait qualifié de "meilleur job au monde", après une série de scandales ayant déclenché des dizaines de démissions dans son entourage proche début juillet.

Il était le 14e Premier ministre de la souveraine de 96 ans. Depuis sa démission forcée en juillet, il était resté gérer les affaires courantes à Downing Street, le temps de désigner son successeur.