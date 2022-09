Afrique: Ces Femmes Présidentes et Premières Ministres du continent

Des pays africains ont déjà confié la Présidence ou la Primature à des femmes. Qui sont ces femmes cheffes d'Etats ou Premières ministres, cheffes du gouvernement en Afrique ?

Bien des femmes africaines sont rentrées dans l'histoire en tant que présidentes ou dirigeantes de gouvernement

Les femmes ont été à nouveau bien souvent au premier plan dans la lutte pour l'indépendance. Mais elles ont été ensuite, également, souvent mises à l'écart de la sphère politique, notamment par les régimes militaires. Le retour à un fonctionnement plus ouvert et plus démocratique leur a à nouveau ouvert des opportunités, dans les années 1980 ou 1990.

Parmi ces pionnières, nul doute que la plus connue est Ellen Johnson Sirleaf, qui, le 16 janvier 2006 est devenue la première femme présidente élue en Afrique, et également la présidente africaine qui est restée le plus longtemps au pouvoir, grâce à sa réélection en 2011 pour un second mandat qui s'est achevé le 22 janvier 2018.

Zoom sur ces femmes dirigeantes que l’Afrique a connues.

Femmes Présidentes de la République

TANZANIE: Samia Suluhu Hassan est devenue la 1ère femme présidente de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Est en decembre 2021. Elle succède à John Magufuli, dont elle a annoncé le décès. Cette musulmane âgée de 61 ans et toujours en fonction, est mère de quatre enfants. Elle est ainsi l'une des rares femmes au pouvoir sur le continent.

ETHIOPIE: Sahle-Work Zewde, née le 21 février 1950 à Addis-Abeba et diplomate, est l’une des présidentes de la République en fonction depuis le 25 octobre 2018. Elle est la première femme à exercer cette fonction en Éthiopie.

Elle n’est pas non plus la première présidente élue du continent africain.

CENTRAFRIQUE: Aux commandes de la transition, Catherine Samba-Panza brigue la magistrature suprême en 2014 pour « gouverner la Centrafrique autrement » et surtout tourner la page des années Bozizé.

Au MALAWI, la vice-présidente Joyce Banda est devenue présidente le 7 avril 2012, à la suite de la mort soudaine du président Bingu wa Mutharika. Elle a dirigé le pays jusqu'au 31 mai 2014, après avoir échoué à la présidentielle face à Peter Mutharika, frère cadet du défunt président. Joyce Banda a réduit son propre salaire.

Une scientifique au pouvoir à MAURICE

Agnès Ohsan-Bellepeau a été présidente par intérim de Maurice en 2012 et Ameenah Gurib-Fakim, chercheuse reconnue en phytothérapie et biodiversité, a été présidente de juin 2015 à 2018. Ameenah Gurib-Fakim démissionne de ses fonctions de présidente de Maurice le 23 mars 2018, après le 50e anniversaire des célébrations de l'indépendance, en plein milieu d'un scandale financier.

BURUNDI: Sylvie Kinigi a été Première ministre du Burundi du 10 juillet 1993 au 7 février 1994 et présidente par intérim du 27 octobre 1993 au 5 février 1994. Les aléas de la guerre civile l'ont poussée à occuper les deux postes.

LIBERIA Née le 29 octobre 1938 à Monrovia, Ellen Johnson-Sirleaf a dirigé le Libéria du 16 janvier 2006 au 22 janvier 2018. Économiste formée aux États-Unis, elle est la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain. Elle est corécipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011.

Ruth Perry

Ruth Perry a été présidente par intérim du Conseil d'État du Libéria du 3 septembre 1996 au 2 août 1997, à la suite de la première guerre civile. Elle est une ancienne enseignante, sénatrice et banquière, mère de sept enfants.

Femmes Premières ministres en Afrique

En Afrique, trois femmes sont cheffes de gouvernement en fonction.

GABON:

Ali Bongo Ondimba nomme le jeudi 16 juillet, Rose Christiane Ossouka Raponda.

Technocrate, Mme Ossouka Raponda, économiste de formation, est diplômée de l'Institut gabonais de l'économie et des finances avec une spécialisation en finances publiques.

TOGO: Victoire Tomegah-Dogbé, nommée Première ministre le 28 septembre 2020 par le président Faure Gnassingbé, est devenue la première femme à diriger le gouvernement togolais. Gestionnaire de formation, cette ancienne cadre de l'ONU a succédé à Komi Sélom Klassou qui avait remis sa démission quatre jours avant.

NAMIBIE: Saara Kuugongelwa-Amadhila

La troisième Première ministre en Afrique en poste actuellement est Saara Kuugongelwa-Amadhila, 53 ans. Auparavant, elle a été ministre des Finances durant 12 années sous les présidents Sam Nujoma, Hifikepunye Pohamba et Hage Geingob, l'actuel président de la Namibie, qui l'a nommée à la tête du gouvernement le 21 mars 2015.

Anciennes Premières ministres

Sénégal: Mame Madior Boye et Aminata Touré

Mali: Mariam Kaïdama Sidibé Cissé

Mozambique: Luísa Diogo

São Tomé et Príncipe​: Maria das Neves et Maria do Carmo Silveira

Rwanda: Agathe Uwilingiyimana

Centrafrique: Elisabeth Domitie