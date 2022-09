Côte d'Ivoire : Pourquoi la mairie de N'Douci plaide auprès de l’ UNAJCOP-CI

C’est le foyer des jeunes de Bôdô, localité située au PK 109 sur l’autoroute du Nord dans la région de l’Agnéby-Tiassa, qui a abrité le mercredi 07 septembre 2022, une séance de travail des membres de l’ UNAJCOP-CI (Union nationale des journalistes et correspondants de presse de Côte d’Ivoire). Et ce, en prélude à leur cérémonie d’investiture, qui se tiendra en novembre prochain dans la commune de N’Douci.

Agnéby-Tiassa : La délégation régionale de l’ UNAJCOP-CI prépare son investiture

Ouvrant les travaux, Dévi Noël Diama, 1er adjoint au maire de la commune de N’Douci, a appelé les correspondants de presse et animateurs radio venus d’Agboville, Tiassalé, Sikensi et Taabo, à accompagner les collectivités locales dans la réussite de leur mission.

« N’Douci est une jeune commune. Elle a ouvert ses portes en décembre 2019 et elle fait son petit bonhomme de chemin. Le maire et le Conseil municipal souhaitent que, vous puissiez les accompagner. En effet, il n’y a que la communication qui puisse nous aider à relayer auprès des populations des messages de cohésion, de rassemblement et de paix. Car sans la paix, il ne peut y avoir de développement », a plaidé l’émissaire du maire Oboumou Golé Marcelin.

N’Douci, faut-il le rappeler, a été secouée en août dernier, par de violents affrontements entre jeunes, ayant occasionné la mort d’un jeune, la destruction de nombreux magasins et domiciles. Pour Dévi Noël Diama, la mairie de N’Douci attache un intérêt particulier à la communication parce que le rôle du journaliste est de donner la bonne information.

« Nous souhaitons que vous nous accompagniez dans notre développement. Faîtes savoir à nos populations, les travaux réalisés et en cours de réalisation par nos collectivités locales et particulièrement celle de N’Douci. Aussi, souhaitons-nous que, le peu que nous avons pu faire, puisse être su de tout le monde et qu’ensemble nous puissions grandir », a-t-il exhorté.

Saisissant l’occasion, Raphael Zohouri, délégué régional de l’ UNAJCOP-CI, a appelé la mairie de N’Douci et l’ensemble des autres collectivités locales de l’Agnéby-Tiassa, à accompagner davantage les journalistes sur le terrain.

« Nous comptons aussi sur vous afin que vous puissiez nous accompagner. Que vos portes s’ouvrent à nous afin que nous puissions recueillir des informations dont nous avons besoin. Notre rôle étant de donner la vraie information. Nous sommes donc disponibles à travailler avec vous pour la réussite de votre mission », s’est engagé le correspondant de Soir Info à Tiassalé.

Avant de lancer un appel à ses pairs, à adhérer massivement à l’organisation dont il a la charge. « Nous tendons la perche aux autres confrères, qui sont encore réticents à nous rejoindre. Il est important que nous soyons ensemble. Car, c’est ensemble que nous allons pouvoir relever les défis qui nous attendent tout en soignant l’image du journaliste de l’intérieur du pays », soutient Raphael Zohouri.

Tizié TO Bi

Correspondant régional