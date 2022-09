Titrologie : " 150 familles jetées à la rue à Port-Bouët"

Samedi 10 septembre 2022, la titrologie nous apprend qu’à Port-Bouët 150 familles sont "jetées à la rue". La revue de la presse ivoirienne revient aussi sur la collaboration entre les forces américaines et les forces ivoiriennes dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent.

Titrologie : Simone Gbagbo n’exclut aucune alliance

Dans la titrologie du samedi 10 septembre 2022, Le Nouveau Réveil écrit qu’à cause de la construction du métro urbain d’Abidjan, 150 familles sont jetées à la rue dans la commune de Port-Bouët. Ce même journal s’intéresse au retour d’Albert Mabri Toikeusse au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "Ouattara et Mabri, qui a demandé pardon à qui ?", cherche à savoir le quotidien proche du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire).

Pour sa part, L’Inter consacre sa Une à la lutte contre l’extrémisme violent. Le journal note "une grosse manœuvre entre des forces américaines et ivoiriennes". Le baptême de la 56e promotion de l’ENA (École normale d’administration) intéresse L’Essor ivoirien. "Anne Oulotto salue le parcours exceptionnel du parrain Koné Meyliet", écrit le confrère.

Selon Le Matin, après le retour d’Albert Mabri Toikeusse au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir sera encore plus fort en 2023 et en 2025. Soir Info fait savoir que le domicile de l’un des patrons de la BAE (Brigade antiémeute) a été cambriolé. "Son arme, des documents importants et une forte somme d’argent emportés", précise le média.