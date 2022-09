Royaume Uni - Décès d' Elizabeth II: Le Prince Charles préparé à la succession

Elizabeth II n’est plus, « London Bridge is down »). Agée de 96 ans, La couronne britannique s'est éteinte ce jeudi 8 septembre, après 70 ans de règne sur le Royaume-Uni. Elle avait succédé à son père, Georges V, le 02 juin 1953.

Elizabeth II décédée: ADIEU Reine éternelle, amie du monde!

La reine s’est éteinte en paix en Écorce où elle continuait à se sentir à l'aise dans le château de Balmoral. Elle y avait été rapidement rejointe par l’ensemble de sa famille et de ses proches. Informés de son état de santé, l’héritier Charles, 73 ans, et son petit-fils William ont fait le déplacement pour être à son chevet. Jeudi matin, ’Elizabeth II faisait l'objet d'un suivi médical sérieux, et ses médecins se disaient "préoccupés" par son état de santé".

"Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l'aise et à Balmoral", avait annoncé le palais dans un bref communiqué. Sa famille avait été informée de son état de santé, a rapporté l'agence Press Association. Son héritier Charles, 73 ans, et son petit-fils William sont à Balmoral, ont indiqué leurs services respectifs.

Le prince Charles, âgé de 73 ans, se prépare depuis longtemps à la succession. « Le prince de Galles discute régulièrement au téléphone avec le premier ministre et les principaux politiciens du pays à l’occasion de rendez-vous très formels, assurait, au mois de mai 2022, Robert Jobson, spécialiste de la Monarchie britannique et qui connaît bien le futur souverain. Il est donc préparé à la dimension politique de son rôle et il est impliqué. À la différence d’Edward VII, il y a encore cent ans, qui n’avait pas le droit de regarder les documents officiels pendant qu’il se préparait à succéder à sa mère, la reine Victoria. »

Le prince Harry, en froid avec la famille royale depuis plusieurs années, n'a pas fait part de son programme pour sa part. Alors qu'il vit depuis plusieurs années en Californie avec son épouse Meghan Markle, le couple se trouve pourtant en ce moment même au Royaume-Uni. Depuis le samedi 3 septembre, Meghan Markle et le prince Harry font en effet une halte en Europe. Ils ont commencé leur séjour au cottage de Frogmore, à Windsor, pour se rendre quelques jours plus tard au One Young World Summit, sommet annuel réunissant 190 dirigeants internationaux à Manchester, dans le nord du pays. Le lundi 5 septembre, ils étaient présents à l'événement dont Meghan Markle est partie prenante.

Elizabeth II d’Angleterre, née le 21 avril 1926, est issue de la famille Windsor. Montée sur le trône le 6 février 1952 et couronnée le 2 juin 1953, elle a succédé à son père, Georges V. Mariée à Philip Mountbatten (décédé en 2021), elle a pour fils aîné le prince Charles. Reine du Royaume-Uni, elle est le plus ancien monarque d’Europe. Elle a fêté ses 70 ans de règne lors d’un jubilé organisé du jeudi 2 au dimanche 5 juin 2022.