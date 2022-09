Côte d'Ivoire: Lys de Sassandra s'offre le gardien de l'Africa Sports, Zango Baba

L'équipe du Lys de Sassandra vient de s'offrir l'excellent gardien de but de l'Africa Sports d'Abidjan, qui n'est autre que l'international burkinabé, Zango Baba.

A quelques jours du coup d'envoi de la Ligue 1 ivoirnene, la formation du Lys de Sassandra vient de s’offrir une très belle recrue. Il s’agit, en effet, de l’excellent portier de l’Africa Sports d'Abidjan, Zango Baba. Le club de Dia Mamadou vient de donner l’information. ‘’Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée de Zongo Baba, excellent gardien de but en provenance de l'Africa sport d'Abidjan. Il signe un bail d'une saison avec une autre en option. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur au sein de la famille limane‘’, lit-on sur la page Facebook du club.

Pour rappel, l’influenceur Hassan Hayek, l'un des ambassadeurs de cette jeune formation, a clairement affiché les ambitions des Lymanes pour la prochaine saison. ''Depuis la fin de la saison, vous avez remarqué que le LYS ne fait trop de bruit à l'image de son président, mr DIA ! Soyez sans crainte car le vrai bruit se fera sur le terrain ! Aujourd'hui, nous nous entrainons sur une pelouse, une vraie ! Les essais pour les recrutements se déroulent magnifiquement bien ! Nous sommes une équipe consciente du poid que nous représentons désormais en un temps record ! Nous allons vous faire plaisir avec notre discipline, notre jeunesse et notre plaisir du football ! J'invite désormais les uns et les autres à définitivement revoir leur calcul car nous ne serons pas là pour faire de la figuration mais plutôt pour aller chercher les 3 premières places ! Le LYS de Sassandra vous donne rendez-vous pour une saison palpitante et pleine de surprise positive ! A nous le championnat !", a-t-il posté sur sa page Facebook, il y a quelques semaines.