Côte d'Ivoire: Il rate un spectacle, Didi B enfonce Air Côte d'Ivoire

Le rappeur ivoirien Didi B n’est pas du content de la compagnie de Transport aérien Air Côte d'Ivoire. Voici la raison.

Didi B en colère : ‘’Respectez vos clients, Air Côte d'Ivoire ‘’

Parti à San Pedro samedi pour un spectacle, Didi B devrait être de retour à Abidjan dimanche pour un autre spectacle. Mais l’artiste n’a pas pu effectuer le voyage car son vol a été annulé à la dernière minute.

Le rappeur a donc déploré un manque de respect de la Compagnie Air Côte d’Ivoire qui, selon lui, aurait pu donner l’information un peu plus tôt.

‘’Je suis actuellement coincé à San Pedro où j'avais un show hier soir (samedi). Mon vol de 17h30 pour Abidjan a été annulé à 17h alors que j’étais déjà à l’aéroport de San Pedro pour me produire sur la scène du Festival des Grillades (…) Faire 7h de route pour honorer mon engagement n'aurait été qu'une formalité si Air CI nous avait transmis l’information plus tôt", a-t-il indiqué.

Puis d’ajouter: "je trouve inadmissible, et peu importe qui l'on soit, de voir son avion annulé au dernier moment sans avoir préalablement été informé, sans que la raison soit stipulée aux voyageurs qui sont clients, souvent clients réguliers, de la compagnie. Que ce soit pour rejoindre sa famille, se rendre au travail, rentrer chez soi pour un repos mérité, pour une fête familiale ou des funérailles, une urgence de toute sorte, le voyage fait partie du cours de notre vie. Une compagnie aérienne se doit de communiquer correctement lorsque pour une raison ou une autre ( et là il s'agit de problèmes récurrents et sécuritaires) , elle bloque la vie de centaines de personnes. Un vol annulé nous coûte plus cher, bien trop cher et pourtant personne ne se précipite pour s'en excuser. Respectez vos clients, Air Côte d'Ivoire ‘’, a-t-il insisté.

La réaction de la compagnie Air Côte d'Ivoire

Cette sortie de Didi B a poussé la compagnie Air Côte d’Ivoire à produire un communiqué afin de présenter ses excuses.

‘’ Chers passagers des vols HF034 & HF035 du 11/09/22, À la suite de contraintes d'exploitation, l'aéronef prévu pour le vol Abidjan - San Pedro de ce jour 11/09, n'a pu opérer le vol juste avant le décollage à 16h00 au départ d'Abidjan. Cette situation indépendante de notre volonté a malheureusement impacté le vol retour (San Pedro - Abidjan), qui devait ramener des staffs et artistes du Festival des Grillades d'Abidjan. Consciente des enjeux et de l'importance de l'événement, la compagnie a mis tout en œuvre pour affréter un autre aéronef de sa flotte en vue de sauver la situation. Malheureusement, le temps de sa mise en œuvre, cette solution n'a finalement pu être implémentée compte tenu de l’absence de balisage à l’aéroport de San-pedro, rendant ainsi impossible les atterrissages et décollages de nuit dudit aéroport. La compagnie présente ses excuses à tous les passagers de ce vol, aux équipes du Festival des Grillades d’Abidjan, aux artistes et à leurs staffs, ainsi qu’au public qui les attendait. ous vous rassurons par ailleurs, que les meilleures dispositions sont prises afin de remédier à la survenue d’incidents similaires", mentionne le communiqué.