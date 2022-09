Côte d'Ivoire : Mariatou Koné interdit la vente de manuels scolaires dans les écoles

En Côte d'Ivoire, les élèves ont repris le chemin de l'école le lundi 12 septembre 2022. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, met en garde contre la vente de manuels scolaires et des supports didactiques au sein des établissements scolaires et des écoles, apprend-on dans un communiqué.

Côte d'Ivoire : La mise en garde de Mariatou Koné contre la vente de manuels scolaires dans les écoles

Selon l'arrêté No 0059 du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation du 21 juillet 2022, il est formellement interdit la vente de manuels scolaires et supports didactiques dans les écoles et établissements scolaires publics et privés.

Le professeur Mariatou Koné précise que "cette interdiction porte aussi bien sur les manuels scolaires agréés ou recommandés que les manuels scolaires non agréés". Par ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation ajoute que "l'interdiction s'impose aux personnels en charge de l'encadrement pédagogique, aux professeurs, aux personnels de l'administration scolaires et aux tiers".

Tout en faisant remarquer que tout contrevenant à cet arrêté s'expose à la rigueur de la loi, le successeur de Kandia Camara rappelle que "la commercialisation des manuels scolaires et des supports didactiques est du ressort exclusif des libraires".

Rappelons que pour l'année scolaire 2022-2023, le thème retenu est "Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ''.