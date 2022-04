Les Etats généraux de l’Education vus par la Ministre Mariatou Koné

« L’enfant au cœur du système éducatif » et « le rôle de l’enseignant » sont les deux principales recommandations validées lors des Etats généraux de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, dont le rapport finalisé, sera remis au chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

Etats généraux de l’Education: "L'École c’est la nation, le développement… le capital humain"

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a déclaré, lors de la clôture des Etats généraux de l'Education nationale et de l’alphabétisation (EGENA), que l’école constitue “un investissement et non une dépense » au vu de son importance pour le développement durable.

« Au sortir des Etats généraux de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, nous avons compris à travers la participation populaire, que l’école est centrale, l’école c’est le pilier, l’école c’est la nation, l’école c’est le développement. C’est l’école qui fournit le capital humain, et pour avoir un capital humain, il faut investir. Quel que soit le montant qu’on va mettre dans l’école, cela ne sera pas de trop, parce que nous voulons une école de qualité », a expliqué Mme Koné, mercredi 13 avril 2022.

Pour la ministre, la mise en œuvre des résolutions des Etats généraux, se fera grâce au chef de l’Etat, Alassane Ouattara qui, selon elle, a « mis l’école au centre de toutes ses priorités». « L’enfant au cœur du système éducatif » et « le rôle de l’enseignant » font partie des deux principaux points validés par ses Etats généraux, pour une école de qualité. Durant trois jours d’assises, il a été question de discuter des résultats de l’ensemble des travaux, de recueillir les avis, les recommandations et propositions des participants, et de valider le document final dont les résultats ont été présentés.

Il s’agit d’aboutir à « une école nouvelle ivoirienne qui doit avoir pour fondement : un apprentissage de qualité, une qualification des apprenants et leur intégration à la vie économique, sociale, culturelle et environnementale, et la recherche de l’innovation».