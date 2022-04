Lundi de Pâques: Les chrétiens commémorent la résurrection du Christ

Le lundi de Pâques, 18 avril, est déclaré jour férié, chômé et payé en Côte d’Ivoire où la crucifixion de Jésus-Christ, notamment le "chemin de croix", est commémorée par les chrétiens catholiques, ce vendredi Saint.

Semaine Sainte: Les fidèles chrétiens de Côte d’Ivoire célèbrent la Pâques

Les chrétiens catholiques de Côte d’Ivoire, à l’instar de ceux du monde entier, commémorent dimanche 17 avril 2022, la Pâques, rappelant la résurrection d’entre les morts du Seigneur Jésus-Christ. La Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Le Nouveau testament la situe au surlendemain de la passion du Christ. Après sa souffrance, sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau, un ange apparaît aux femmes parties embaumer le tombeau le premier jour de la semaine (dimanche).

“Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici; il est ressuscité comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c’est là que vous le verrez”, disent les Saintes écritures dans l’Evangile de Matthieu, chapitre 28 versets 5 à 7.

Fêter la Galilée

En attendant ce jour glorieux, les chrétiens observeront ce jour le Vendredi saint. C’est une journée de recueillement fait de prières, de cultes (ou messes), de représentations scéniques de ces aspects de la souffrance, communément appelées “le Chemin de croix” dans les rues. Certaines dénominations organiseront lundi des rassemblements dans des endroits précis pour fêter la Galilée conformément à l’injonction de l’ange aux femmes rencontrées au tombeau.

La fête chrétienne de Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive. De nos jours, la Pâques est devenue une fête chrétienne commémorant la résurrection du Christ. Elle est célébrée entre le 22 mars et le 25 avril. De l’Hébreu “Pesah” et signifiant “Passer devant ou Epargner”, il s’agissait à l’origine d’une fête juive. Elle rappelait l’ordre donné par Dieu aux israélites d’immoler un agneau de toute race et d’en badigeonner le sang sur les montants des portes afin que les puissances qui viendraient détruire les premiers-nés égyptiens lors de la 10è plaie, puissent passer au-dessus de ces portes sans s’arrêter.

Les élèves ivoiriens étant en congé depuis quelques jours, ce lundi de pâques, jour férié, sera l'occasion pour les étudiants et travailleurs de profiter d'un week-end de 3 jours non négligeables avec l'arrivée des beaux jours du printemps.