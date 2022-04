Election à la FIF: Molaré explique pourquoi il faut choisir Drogba

Molaré a fait savoir que tout le mouvement Coupé-décalé soutiendra Didier Drogba dans le cadre de l’élection à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de football).

Molaré à Drogba: ‘’ Tout le coupé-décalé t’accompagnera à la victoire‘’

Candidat déclaré à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), l’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba, continue de recevoir de nombreux soutiens. Après celui d’Emma Lohoues, c’est au tour de l’artiste Molaré, précurseur du mouvement Coupé-décalé, d'estimer que Drogba devrait être logiquement placé à la tête du football ivoirien.

Dans un message posté sur sa page Facebook, l'homme explique comment Didier Drogba a fait la promotion de la Côte d’Ivoire à l’international, et plus particulièrement du Coupé décalé. ‘’ Il a contribué à rendre notre genre musical, international. C’était aussi faire la promotion de la Côte d’Ivoire. On l’a connu, tous, avec notre groupe de la JET SET, alors qu’il jouait à GUINGAMP et qu’il n’était pas encore la STAR MONDIALE qu’il est aujourd’hui. Il s’est déplacé pour participer à nos anniversaires et faire des soirées avec nous. Les stars de l’époque, c’était les BAKY KONE, LASSISSI SALIOU‘’, a écrit Molaré.

Puis d’ajouter: ‘’A ma première production de la jet Dj en 2003, il a accepté qu’on utilise son image dans le clip, gratuitement. A chaque but qu’il marquait à Marseille, c’était des pas de coupé-décalé pour promouvoir notre genre musical. Donc faire la promotion de la CÔTE D’IVOIRE, ce qui nous a permis de faire des grands plateaux TV dans le monde entier. Il ne nous a jamais oubliés, signe d’humilité et de reconnaissance".

Le boss du Coupé-décalé a ensuite manifesté son soutien à Drogba. ‘’Il sera reconnaissant envers chaque IVOIRIEN pour tout l’amour que le peuple lui a apporté et se mettra au service de notre FOOTBALL (…) Je le soutiens en reconnaissance de ce qu’il a fait tout en connaissant l’homme constant qu’il a été. Tout le coupé-décalé t’accompagnera à la victoire FINALE‘’, a indiqué Molaré.