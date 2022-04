Santé : La PrEP, le médicament de l'OMS qui vous évite d'avoir le SIDA

Découvrez la PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition), une méthode préventive au VIH - SIDA, gratuite et fiable à 90%, recommandée par l'organisation mondiale de la Santé (OMS) et disponible dans plusieurs pays du monde, la PrEP, en Côte d'Ivoire, a été adoptée depuis 2019.

AIMAS et USAID plaident pour la promotion de la PrEP, traitement préventif pour éviter de contracter le VIH - SIDA

Après les phases de développement technique et de validation du contenu, l’Agence Ivoirienne de Marketing social (AIMAS) a procédé à la présentation officielle et de remise de support de communication audiovisuelle sur la PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition), le jeudi 14 avril 2022 à la Résidence Hôtel Lemaniya, sis à Cocody Riviera Golf.

La cérémonie organisée en partenariat avec le Programme national de lutte contre le SIDA (PNLS), a été rehaussée par la présence de différents acteurs du secteur, des partenaires dont l’USAID, le PEPFAR, la CDC, l’Ambassade des Etats-Unis, et de la presse.

Ce fut singulièrement l’occasion pour l’ ONG, qui intervient dans la santé publique, dans le Marketing social et la franchise sociale, de présenter sa vision quant à l’utilisation ces moyens de communication adaptés à l’ère moderne, pour contribuer à vulgariser cette nouvelle méthode de prévention contre le VIH qu’est la PrEP.

Besoin longtemps exprimé par les partenaires de mise en œuvre du Programme national de lutte contre le SIDA, elle intervient après un «long processus d’élaboration et de validation des messages des supports de communication sur la PrEP au VIH, selon madame Ackray Pétronille, PCA adjointe de AIMAS Côte d’Ivoire.

En effet, « recommandé par l’OMS depuis 2015, l’adoption de la PrEp par la Côte d’Ivoire, en 2019, vient renforcer la mise place de la stratégie classique de prévention du VIH, telle que l’utilisation des préservatifs, les gels, la prévention et la prise en charge des Infections sexuellement transmissibles (IST) », a-t-elle indiqué.

« L’AIMAS est heureuse et fière aujourd’hui, dans le cadre de son projet ‘’Solution durable pour les condoms ‘’, financé par le PEPFAR à travers l’USAID, de pouvoir remettre au Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, les supports de communication sur la PrEP au VIH, fruits d’une collaboration entre partenaires nationaux et internationaux », s’est réjouie madame Ackray. Non sans réitérer l’engagement de l’AIMAS aux côtés du gouvernement ivoirien et les partenaires techniques et financiers, à ne ménager aucun effort pour participer à la réponse nationale pour l’élimination de la pandémie à VIH, à l’horizon 2030 en Côte d’Ivoire.

Procédant à la présentation des supports de communication proposés par l’agence, et composés de 04 différentes affiches, un dépliant, 02 spots vidéos et 01 sketch audio, Dr Henri Dibo Essan Amany, chef du Projet solution durable par les condom, a d’abord souligné la nécessité de l’adoption de la stratégie PrEP (ou Pre-Exposure Prohylaxis en anglais).

« Il consiste à prendre un médicament antirétroviral de manière continue ou discontinue pour éviter d'être contaminé par le VIH. Elle s’adresse aux personnes qui ne sont pas infectées par le VIH, qui n’utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter le VIH », a-t-il indiqué.

« Comme c’est récent, il faut faire la promotion qui nécessite des supports afin de détruire la transmission du VIH chez les jeunes de 16 à 24 ans.

Mais la prescription offerte gratuitement peut être plus large pour atteindre toutes les populations à risque élevé vis-à-vis du VIH. Il s'agit, en particulier, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HsH), des personnes transgenres, des usagers de drogues intraveineuses avec partage de seringues (UDIV), des travailleur-se-s du sexe exposé(e)s ayant des rapports sexuels non protégés, et des personnes ayant des partenaires sexuels multiples.

Une méthode préventive au VIH sûre et de qualité

A en croire Dr Henri Dibo Essan, la PrEP qui est une méthode discrète et simple à adopter, est efficace à 90% et gratuite dans tous les Districts sanitaires et centres de santé spécialisés partout en Côte d’Ivoire. Il permet de ne pas contracter le VIH lors des rapports sexuels à risques et de mieux gérer sa santé sexuelle. Elle peut être utilisée en même temps que les méthodes contraceptives, aussi bien par les femmes enceintes que pour les mères allaitantes.

Cependant, la Prophylaxie Pré-Exposition, qui n’exclut pas l’utilisation des préservatifs, ne protège pas des autres IST et ne prévient pas les grossesses, a précisé le chef de projet.

Au nom de l’USAID, CDC, DOD et l’Ambassade des Etats-Unis, madame Bibola, coordonnatrice du PEPFAR en Côte d’Ivoire, a traduit sa reconnaissance pour cette belle collaboration entre le gouvernement ivoirien et l’AIMAS et ses partenaires.

Elle a rassuré les utilisateurs de la PrEP sur la qualité et la fiabilité de la méthode préventive au VIH, et plaidé pour sa vulgarisation tout en facilitant l’accès au service PrEP partout dans le pays.

Message reçu par la partie nationale représentée par madame Dembélé, représentant le directeur général de la Santé, le Prof Bakayoko Samba qui s’est engagé à garantir une meilleure offre des services de la PrEP.