Claude Sahi chez Blé Goudé: Benjamin Tehe dénonce un buzz politique

Benjamin Tehe, cadre de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), ne croit pas au dialogue politique initié par le pouvoir d’Alassane Ouattara. Le délégué régional à l’implantation Allemagne-Autriche a appelé le gouvernement à travailler “humblement” pour la réconciliation nationale.

Benjamin Tehe (LIDER) : “L’ambassadeur Ivoirien aurait pu faire le travail pour Ouattara que non..."

Dans une interview accordée à son service de communication, Benjamin Tehe s’est prononcé sur le dialogue politique conduit par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi.

“Nous ne le dirons jamais assez, le dialogue politique sous ce format n'apporte rien de significatif dans la décrispation de la crise que nous vivons depuis le coup d'État de 1999", a-t-il fait savoir.

Pour cet opposant, “les présidents Bédié et Gbagbo tentent de fédérer quelques positions, mais il est important que chacun exprime sa recette pour qu’il y ait une synthèse inclusive des opinions”.

Benjamin Tehe a invité le RHDP à “travailler humblement” à la réconciliation, au risque d’exposer le pays à une crise sans fin. “Jusqu’à ce jour, ni la CEI, ni le Conseil constitutionnel ne sont renouvelés. Le problème du mode opératoire pour le choix des candidats aux élections, le découpage et la liste électorale ne sont pas sérieusement traités par Ouattara”, a-t-il dénoncé.

Et Benjamin Tehe d’ajouter : “Il faut être réaliste, autant on veut la paix, autant il faut la préparer. Nous craignons vraiment pour la suite.” L’homme politique a aussi porté un regard sur l’envoi d’un émissaire d’Alassane Ouattara auprès de Charles Blé Goudé à La Haye.

“Est-ce pour lui remettre son passeport ? Non ! Alors si c’est pour se donner bonne conscience et chercher à faire le buzz politique, le message a été perçu par ses partisans. Le reste n’est que pure distraction. Le RHDP disait quelques mois auparavant que Blé Goudé était un citoyen lambda et qu’il ne méritait pas un traitement particulier. Nous nous étonnons que le régime se rende auprès d’un tel citoyen pour une simple visite. L’argent du contribuable est dépensé pour des choses aussi banales ! L’ambassadeur Ivoirien aurait pu faire le travail pour Ouattara que non”, a-t-il commenté.