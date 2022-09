Musique : Booba dézingue le comédien Omar Sy

Comme à son habitude, Booba se donne le plaisir de commenter les moindres faits et gestes des personnalités liées à la musique et à la culture. Le Duc de Boulogne scrute à la loupe leurs actualités et les commentent sous le prisme de la raillerie et de la moquerie. Cette fois-ci, c'est le comédien Omar Sy qui fait les frais de cette attitude du B20.

Omar Sy, nouvelle cible de Booba

Après Rohff, Magali Bredah, Booba vient d'ajouter Omar Sy dans la catégorie des personnalités auxquelles il s'en prend sur les réseaux sociaux.

En effet, il y a quelques jours, Omar Sy révélait qu'il a été approché pour incarner le rôle du premier Samouraï noir de l'histoire du Japon. Le comédien français jouera ainsi dans une adaptation de la série d'animation << Yasuke>>.

Cette série qu'il coproduit avec Netflix, racontera l'histoire vraie d'un esclave noir qui est devenu le premier Samouraï noir du Japon.

Cette information a été saluée par bon nombres de personnes sur les réseaux sociaux. Contrairement à ces gens, Booba trouve ce projet assez moche et il ne s'est pas fait prier pour envoyer plusieurs piques à Omar Sy.

Sur son compte Instagram en effet, l'auteur de << Petite Fille>> s'est moqué d'Omar Sy. De ce fait, il a partagé la publication du compte Twitter Infos Séries qui annonçait la nouvelle en commentant : << Le Samouraï de Bamako mais arrêtez Zobi!!! > Par la suite, sur son compte Twitter, Booba a posté une photo montage d’un chat noir intronisé Samouraï au Japon faisant référence à l’annonce de la prochaine série d’Omar Sy.

Ce n’est pas la première fois que le Duc de Boulogne s’en prend à Omar Sy. Récemment, Booba avait reproché à Omar Sy son manque de prise de position par rapport à son combat qu’il mène contre les influenceurs.

En effet, le rappeur de 45 ans s’est engagé depuis quelques semaines dans un combat acharné contre les influenceurs qu’il accuse d’escroquerie.