Côte d’Ivoire: Après Mabri, Simone et Blé Goudé bientôt avec Ouattara?

L’actualité en Côte d’Ivoire est dominée, ces derniers jours, par le retour au RHDP du président Alassane Ouattara, d’Albert Mabri Toikeusse, deux années après son départ de la coalition au pouvoir, suite à des divergences relatives au choix du candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Le décryptage d'Ahouman Gael Lakpa, Ecrivain ivoirien.

Affaire "Ouattara aurait refusé une alliance avec le FPI": Encore un faux débat

La politique ivoirienne est difficile parce qu'il existe des gens qui eux mêmes adorent compliquer ce qui est déjà simple. Ce qui est écrit noir sur blanc, ils interprètent selon leurs fantasmes et non l'intellect. Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas voir la vérité en face, et après ils sont désagrément surpris. Aujourd'hui, des paroles aussi claires et lucides que celles du Président Alassane Ouattara à propos de l'alliance qu'il préparerait avec le FPI, (même un écolier de CE2 avec un bon niveau pourrait aisément assimiler) on va encore en faire un débat ? Certains affirment qu'il aurait refusé une alliance avec le FPI et d'autres disent le contraire. Vraiment c'est triste, le niveau doit être révisé à la hausse.

Alassane Ouattara disait tout simplement que lorsqu'il lui a demandé de revenir à la maison, Mabri lui a proposé une alliance. (Tout comme cela se préparerait avec le FPI de Affi). Souvenons nous qu'Adama Bictogo au congrès du FPI, avait fait officiellement cette proposition du Président Ouattara au FPI : une alliance qui serait évidemment non idéologique. La balle est donc dans le camp du FPI. La vidéo existe encore. Alors, pour Affi, le Président Ouattara peut comprendre car ils n'ont pas la même idéologie. Rappelons que Affi est de gauche et lui Ouattara de droite. Mais à Mabri, il refuse de lui accorder une alliance car il est membre fondateur du RHDP. Cela serait incongru, alors, il lui redonne toute sa place. Et Mabri naturellement a accepté de revenir. C'est aussi simple que ça !

Alassane Ouattara est assez futé politiquement pour rejeter Affi N'Guessan. Et même s'il avait changé d'avis, ce n'est pas publiquement qu'il le dirait. Il connaît la finesse. En termes stratégiques, contracter une alliance avec le FPI et d'autres, donne encore de l'avance au RHDP sur les autres (PDCI RDA et PPACI). Lorsqu'il aura fini de travailler sur cette alliance, vous verrez. D'ici 2025, il pourrait prendre avec lui Simone Gbagbo, Blé Goudé et bien d'autres ex partenaires du PDCI RDA et du PPACI. Après on verra ce qu'ils vaudront, eux qui apparemment ont du mal à rassembler leurs lieutenants. Ils dorment pour l'instant sur leurs lauriers tout en rejetant leurs propres enfants. Si rien n'est fait, en 2025 leur réveil sera brutal.

Ahouman Gael Lakpa, Ecrivain ivoirien.