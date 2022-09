N'da Kouamé Lemissa: « Les réseaux sociaux détruisent les mœurs et notre culture»

Le premier responsable de International NKL Compagny, N'da Kouamé Lemissa, a alerté sur les dangers que constituent les réseaux sociaux pour la jeunesse africaine. C’était samedi 10 septembre 2022, lors d’un panel tenu au Plateau.

5è édition de la Rentrée scolaire souriante: N'da Kouamé Lemissa invite les jeunes à prendre leur place dans l'ascenseur du développement de la Côte d'Ivoire

‹‹ Les réseaux sociaux sont un phénomène qui détruit les mœurs et notre culture africaine. On voit beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour notre jeunesse. Le développement rapide de ces outils a pris de court les acteurs de la chaîne de valeur du numérique. Occasionnant des dérives comme les anarques, les usurpations d'identités, le vol de données personnelles l'exacerbation de la tricherie en milieu scolaire et universitaire››, a dénoncé N'da Kouamé Lemissa.

Le patron de International NKL Compagny animait un panel sur le thème « Jeunesse et réseaux sociaux" dans le cadre de l'édition 2022 de la Rentrée Scolaire Souriante (RESS). Pour lui, les jeunes doivent être des acteurs du développement de leurs pays respectifs. « Les jeunes qui sont la frange la plus importante de la population ivoirienne et africaine, peuvent apporter beaucoup au développement de nos pays, en faisant le choix d'une utilisation positive des réseaux sociaux. Aux jeunes ivoiriens, je demande la détermination. Ils doivent être des citoyens résiliants qui pensent à la construction de notre nation. Il faut qu'ils prennent leur place dans l'ascenseur du développement économique et social de notre pays », a conseillé N'da Kouamé Lemissa.