Côte d'Ivoire-Littérature : Tess Darnisse sort son second livre

Côte d’Ivoire : Tess Darnisse plonge le lecteur dans "le calvaire sans fin des femmes"

Et de deux pour Tess Darnisse ! Après son premier livre, "Le cancer du sein, un mal à combattre", Tess Darnisse remet le couvert. L'écrivaine, fortement engagée dans l'humanitaire à travers son ONG Audace Cancer, sort bientôt son second livre qui a pour titre "Le calvaire sans fin des femmes".

À travers ce livre, Odou Pierrette, plus connue sous le nom Tess Darnisse, plonge les lecteurs dans les relations entre les hommes et les femmes. Il s'agit pour elle de dénoncer les affres et les maux auxquels sont soumises les femmes de la part des hommes. Dans cette oeuvre de 130 pages, l'autrice met également à nu l'injustice, la souffrance, les douleurs et les supplices infligés à la gent féminine. Le second livre de Tess Darniss a une teinte de féminisme.

"Le calvaire sans fin des femmes", édité par Mary Bro Foundation Publishing, sera disponible le 26 septembre 2022. L'oeuvre a été préfacée par docteur François Adja Assemien. Ainsi, après le combat contre le cancer, Tess s'engage aux côtés de la femme contre toutes sortes de violences.

En marge de sa carrière d'écrivaine, Tess Darnisse demeure attachée à l'humanitaire. À la tête de l'ONG Audace Cancer, elle a contribué à donner le sourire d'enfants orphelins du village SOS d'Abobo. Son organisation a aussi fait des dons à des pensionnaires de la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan).