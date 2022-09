Côte d’Ivoire - Un écrivain s’en prend à Bédié et Gbagbo: "Quand ils rencontrent Ouattara…"

En Côte d'Ivoire, quand ils vont aux législatives en 2021 pendant que les mêmes conditions électorales dénoncées pour la présidentielle restent les mêmes, ils vous disent que c'est de la stratégie. Résultats des courses, ils en sont sortis avec à peine 40 députés en tout. Où est donc le contrepoids ?

Ahouman Gael Lakpa charge les opposants de Côte d'Ivoire: «S'il y en a au restaurant, il y en a d'autres qui sont dans la cuisine!»

"Lorsqu'ils votent pour Adama Bictogo, lors de l'élection du Président de l'Assemblée nationale, après le décès du précédent (alors qu'ils sont censés représenter l'opposition), ils appellent ça encore de la stratégie. Pourtant ils ne vous ont pas dit ouvertement la contrepartie. Mais c'était juteux apparemment ! Quand ils rencontrent le Président Ouattara les dents aux éclats, alors qu'ils ont appelé des semaines avant, à la désobéissance civile et au CNT contre le même Alassane Ouattara (pendant que les mêmes problèmes qu'ils dénonçaient hier demeurent), ils appellent ça encore de la stratégie. Ce sont eux les génies politiques. Toujours RAS. Mais lorsque les autres prennent le même chemin qu'eux, ils sont taxés d'affamés.

On dit qu'ils sont au restaurant et qu'ils ont faim. En Côte d'Ivoire, une certaine classe politique qui a déjà montré ses limites doit passer le flambeau. Elle vient de la même école : "celle du tout pour moi et rien pour les autres". Celle du "si ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre". Cette classe doit disparaitre tout. Sinon à la vérité il n'y a rien de nouveau, il y a tout simplement ceux qui sont au restaurant et ceux qui sont dans la cuisine. Ceux qui sont au restaurant, au moins sont vus. Raison pour laquelle ce sont eux qu'on accuse. Sinon ceux qui sont dans la cuisine, eux, ils y sont avec la bouche pleine, la peau du ventre tendue et de l'huile sur les lèvres.

Ahouman Gael Lakpa,

Citoyen Ivoirien,

Ecrivain-Auteur,

Analyste Socio-Politique.