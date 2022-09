Côte d'Ivoire: Les manuels scolaires prêtés aux élèves à hauteur de 10.000 FCFA

Côte d'Ivoire - Des manuels scolaires seront désormais prêtés à hauteur de 10.000 FCFA, dans le cadre d' un projet pilote de prêt et de location de livres”, a annoncé le gouvernement, ce mercredi 14 septembre, au terme d’un Conseil des ministres à Abidjan.

Un projet de prêt et de location de livres scolaires lancé pour cette rentrée scolaire en Côte d'Ivoire

Le gouvernement ivoirien vient d'arrêter des mesures spécifiques pour améliorer le dispositif de l’enseignement scolaire de l’Enseignement supérieur et de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Au titre du ministère de l’Education nationale et de l'Alphabétisation, le conseil a annoncé la distribution de 5,3 millions de kits et de 6,1 millions de manuels estimés à 17 milliards de FCFA.

“En outre, un projet pilote de prêt et de location de livres sera mis en place pendant cette rentrée scolaire. Les manuels essentiels seront prêtés aux élèves pour un coût de 10.000FCFA”, a indiqué le porte-parole du gouvernement, sans préciser si cette mesure concernait le primaire ou le secondaire. Une salle de préscolaire est également initiée désormais dans toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire.

Il a ensuite évoqué la distribution de 167 mille tables bancs aux établissements scolaires de Côte d’Ivoire pour un coût de 3 milliards de francs CFA. Au total, 5,31 millions de kits et manuels scolaires seront distribués aux quelques quatre millions d’élèves répartis dans toutes les écoles publiques de la Côte d’Ivoire pour un coût total de 10,5 milliards de Francs CFA, au titre de l’année scolaire 2022-2023, a annoncé la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, lors du lancement de la distribution des kits scolaires, présidé par le Premier ministre, Patrick Achi.

Le lancement de cette opération a eu lieu lundi 12 septembre au lycée moderne Djédji Amondji Pierre d’Adjamé. Cette initiative bénéficie du soutien de l’Unicef, représenté à cette cérémonie par le représentant résident, Marc Vincent qui a annoncé un don de 70.000 kits scolaires.