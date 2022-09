Côte d'Ivoire : Emma Lohoues redonne le sourire à des enfants albinos

L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues a fait des dons en fournitures scolaires à plusieurs enfants albinos, le mardi 13 septembre 2022 au siège de l’Ong Aube nouvelle à Cocody 2 plateaux en présence du président de l’organisation, Vincent Toh Bi Irié.

Emma Lohoues exprime son admiration pour les albinos

Au moins 100 kits scolaires ont été distribués à ces enfants albinos par l’ex-compagne de DJ Arafat. Elle n’a pas manqué d’exprimer toute son admiration à l’égard de cette frange vulnérable et beaucoup marginalisée au sein de la population.

« Je suis très émue. Je suis là si vous avez besoin de moi. C’est avec joie que je serai présente pour ces enfants qui sont aussi les miens. Ce que je fais est normal. Et je pense que ceux qui ont eu la chance d’avoir une vie meilleure, devraient aider les plus vulnérables », a affirmé Emma Lohoues.

La donatrice, tout en invitant d'autres personnalités à en faire autant, n'a pas manqué de témoigner son amour à ces enfants parfois défavorisés.

« Les albinos sont la population qui se déscolarise le plus et il fallait les aider. Nous avons tapé à plusieurs portes, mais c’est Emma Lohoues qui a été la plus prompte. J’ai trouvé en elle un cœur sensible. Et nous la remercions car elle n’est pas à son premier geste. J’invite tous les influenceurs et les personnes de bonne volonté a emboîté le pas à Emma Lohoues », a dit dans son témoignage, Vincent Toh Bi Irié, président d'Aube nouvelle.

C’est ainsi que plusieurs internautes n’ont pas manqué de montrer leur admiration pour la donatrice Emma Lohoues en s’exprimant à travers des commentaires sur les réseaux sociaux.

« Merci d’être cette belle personne d’exception. Gratitude infinie pour vos dons aux enfants, le tout puissant vous le rende au centuple », a commenté une internaute sur Facebook.