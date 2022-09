Côte d'Ivoire: Agé de 116 ans, le vieux Ménékré entre la vie et la mort

Les choses ne vont pas bien du tout chez Célestin Kady, plus connu sous le nom « Vieux Ménékré » ou encore « Dr Vis-à-vis ». Ce qui se passe.

Le Vieux Ménékré ne respire pas la pleine santé

Célestin Kady à l’état-civil, « Vieux Ménékré » ou encore « Dr Vis-à-vis », est peut-être considéré comme un artiste musicien ivoirien né le 01 janvier 1906 à Menekré dans le département de Gagnoa, et révélé à la Côte d’Ivoire, en 2004, par l’émission satirique ‘’Du coq à l’âne », de l’animateur et humoriste John Zahibo Jay.

Dr Vis-à-vis est célèbre pour avoir énoncé, dans une langue toute personnelle, la maxime suivante : « Personne ne connait le jour de son jour ». Absent de la scène musicale depuis plus d’une décennie, « Dr Vis-à-vis » s’est retiré dans son village natal. Selon les informations qui nous parviennent, le vieux de 116 ans ne respire pas la grande forme en ce moment. A en croire pressecotedivoire, son état de santé est resté inchangé après plusieurs tours à l'hôpital de Gagnoa pour des analyses médicales.

« Le mal pernicieux qui ronge "Docteur vis-à-vis " depuis un certain temps, l'oblige à ne plus mettre les pieds hors de sa maison à la recherche de plantes traditionnelles pour soigner ses patients », rapporte une source proche du vieux Ménékré. Selon le confrère, des populations de Gagnoa, qui apprécient fortement le vieux Ménékré, ont émis le souhait de voir le ministère de la culture et de la francophonie mettre à la disposition du vieux, une prise en charge afin qu'il bénéficie de soins de santé adéquats pouvant lui permettre de recouvrer la santé dans un bref délai.