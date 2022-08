Tchin-Tchin/ John Jay parle à Jonathan Morrison : "Tu as déjà gagné"

John Jay a adressé un message de soutien à Jonathan Morrison. Le célèbre animateur ivoirien a tenu à exprimer son soutien à l’initiateur du Tournoi Tchin-Tchin, qui a débuté le samedi 13 août 2022 au Centre culturel ivoiro-coréen Alassane Ouattara d’Adjamé.

Le message de John Jay à Jonathan Morrison

Après plusieurs difficultés, Jonathan Morrison a enfin réussi à lancer son événement sportif dénommé Tournoi Tchin-Tchin. Il faut dire que les choses n’ont pas du tout été aisées pour le jeune entrepreneur ivoirien. En effet, l’ex-petit ami de la star togolaise Maria Mobil s’est heurté à une vive réaction de la Fédération ivoirienne de maracana et de disciplines associées).

"80 000 000 de récompense, on est dans un pays réglementé et cela se fait sans une tutelle, on ne sait pas qui garantit quoi, on appelle nos entreprises déjà éprouvées par la Covid-19 et la guerre en Ukraine à venir s'associer à ces choses-là. Notre mutisme serait une complicité coupable'', avait soutenu le président Bleu Charlemagne.

Jonathan Morrison a également été confronté à la raillerie sur les réseaux sociaux. Il a été très vite présenté comme un arnaqueur. Par ailleurs, le promoteur du Tournoi Tchin-Tchin a dû changer de lieu pour la tenue de la compétition. Tout ceci a apporté de l’eau au moulin de ses détracteurs.

Mais en fin de compte, Jonathan Morrison a lancé son tournoi le samedi 13 août 2022 à Adjamé. Il a reçu le soutien de plusieurs acteurs du showbiz dont Le Molare. John Jay fait partie de ceux qui n’ont pas hésité à saluer l’abnégation de ce jeune Ivoirien.

"Ce qu'on a dit sur toi et ce qu'on dira sur toi, ce sont les opinions des gens et non ce à quoi tu aspires so go for it, car l'histoire ne retient que celui qui a gagné et non celui qui a dribblé tout le village des joueurs...Mais pour moi, tu as déjà gagné. C'est pourquoi je te tire mon chapeau mon petit", a déclaré John Jay.