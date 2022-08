Enseignement supérieur: Voici les meilleures universités et grandes écoles privées

En Côte d’Ivoire, le ministère de l’ Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à une évaluation des établissements supérieurs privés. Les résultats ont été dévoilés récemment, apprend-on sur le site officiel du gouvernement.

Enseignement supérieur : Le groupe Loko et l’UCAO, meilleurs établissements supérieurs privés

Doter la Côte d'Ivoire d’un enseignement supérieur de qualité. Tel est l’objectif du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en initiant l’évaluation des établissements supérieurs privés. Il s’agissait aussi de doter le pays de "ressources humaines de qualité et capables de répondre aux besoins du marché".

"Le but n’est pas de punir, mais d’encourager ceux qui sont excellents et amener ceux qui ne le sont pas à s’améliorer. Il n’y a donc pas d’autres objectifs", a assuré le ministre de tutelle, le professeur Adama Diawara. "Ce qui est attendu , c’est un enseignement supérieur privé de qualité qui dispose d’un bon rendement interne et externe", a-t-il ajouté.

À l’issue de l’évaluation, c’est le groupe Loko qui repart avec la palme de la meilleure grande école privée de Côte d'Ivoire en obtenant la moyenne très bien avec une moyenne supérieure à 16 sur 20. La deuxième place est occupée par le groupe Pigier.

Pour sa part, l’UCAO (Université catholique de l’Afrique de l’Ouest) a été désignée meilleure université privée devant le groupe Réseau des universités des sciences et technologies d’Afrique (RUSTA) et l’Université Jésuite.

Il faut dire le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a évalué 571 établissements privés. Le ministre Adama Diawara a affirmé lors d’une rencontre avec les fondateurs et responsables d’universités et grandes écoles privées le mardi 23 août 2022 que les résultats de ladite évaluation peuvent être consultés sur le site www.orientationsup.net

Les critères d’évaluation étaient l’arrêté de création, l’arrêté d’ouverture et le statut juridique de l’établissement, a rappelé le ministre ivoirien.