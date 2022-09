Mali - 62e fête nationale: Assimi Goïta « C’est le jour de notre dignité retrouvée»

Le Président de la Transition au Mali, le colonel Assimi Goïta a appelé, mercredi soir, les Maliens à « ne pas succomber aux démons de la division », lors de son discours à la Nation à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Mali célébrée ce 22 septembre 1960.

La Fête nationale: Assimi Goïta salue le peuple malien pour sa résilience face aux sanctions infligées au Mali

Le Mali célèbre ce jeudi 22 septembre le 62e anniversaire de son indépendance, dans une atmosphère de sécurité. A cette occasion nationale, le président malien a salué la célébration historique de l’indépendance qui est souvenir de la dignité retrouvée pour le peuple malien.

« Il y a soixante-deux ans que les pères fondateurs du Mali célébraient, en communion avec le peuple, l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Cet événement historique que nous consacrons à notre tour est un rendez-vous citoyen auquel chaque Malienne et Malien doit accorder la plus haute importance, car c’est le jour du Souvenir de notre dignité retrouvée après une longue période de domination coloniale. C’est pour cette raison que nous plaçons ce 62e anniversaire sous le signe de l’ « Union dans la Souveraineté retrouvée » », a déclaré le président Assimi Goita.

Goïta a salué le peuple malien pour sa résilience face aux sanctions infligées au Mali par la Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

« Il me plaît ici de saluer, une fois de plus, la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Ces sanctions, conjuguées avec d’autres facteurs, ont occasionné une augmentation du coût de la vie qui a affecté l’ensemble de la population, mais plus particulièrement les couches vulnérables. Il est heureux que nous ayons tous pris conscience du fait que c’était le prix à payer pour atteindre nos objectifs à moyen et à long terme», a-t-il déclaré.