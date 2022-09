Côte d'Ivoire : Guillaume Soro lance la fusion des mouvements soroistes

Après avoir été réélu à la tête de GPS (Générations et peuples solidaires), Guillaume Soro se lance dans un nouveau chantier. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entend réunir tous les mouvements et partis politiques qui partagent son idéologie.

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro déroule le rouleau compresseur

La décision a été annoncée à travers un communiqué de Guillaume Soro publié le jeudi 23 septembre 2022. Les mouvements et partis politiques proches de GPS sont appelés à se réunir. À cet effet, le président de Générations et peuples solidaires a créé un comité de pilotage de fusion dans GPS "sur une base volontaire des partis politiques et associations de soutien partageant la vision et les idéaux du Mouvement", indique la note.

Le comité de pilotage a pour mission d'établir la liste indicative des partis politiques et associations de soutien reconnus comme proches de GPS, d'organiser des rencontres d'informations et d'échanges sur la procédure de fusion, de recueillir les déclarations d'intention de fusion à GPS.

Guillaume Soro a porté son choix sur Issiaka Fofana pour diriger le comité de pilotage de fusion dans GPS. Camara Loukine, Kando Soumahoro et Gba Catherine font également partie dudit comité. Il faut noter que le comité de pilotage de fusion comprend dix membres.

Porté à la tête de Générations et peuples solidaires avec le lourd score de 93,5 % lirs d'un scrutin organisé le samedi 17 septembre 2022, Guillaume Soro a dédié sa large victoire aux prisonniers politiques et militaires de GPS. "Je voudrais leur rendre hommage pour toute la souffrance, pour toutes les meurtrissures qu’ils endurent au quotidien", a-t-il dit.

Guillaume Soro a aussi dénoncé la gouvernance de son ancien allié Alassane Ouattara. "Je m’étonne qu’en ce 21e siècle, j’étonne tout simplement qu’en 2022, qu’il y ait des régimes sur la terre qui puissent arrêter et jeté dans les geôles, une femme, pour des motifs et raisons fantaisistes", s'est-il exprimé sur le cas de Pulchérie Gbalet.