Taabo : La société Agro-Map SAS vole au secours de la forêt classée de Goudi

Les populations riveraines de la forêt classée de Goudi, dans le département de Taabo, ont été sensibilisées le mercredi 21 septembre 2022, sur la réhabilitation de ladite forêt. Une initiative de la société Agro-Map en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts.

L’objectif de l'atelier de lancement du projet de réhabilitation des zones dégradées et de la conservation de la biodiversité de la forêt classée de Goudi, placé sous la présidence du préfet de la région de l’Agnéby-Tiassa, préfet de département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, était d’informer les parties prenantes.

Mieux, de recueillir leurs avis et recommandations pour la mise en œuvre des prochaines phases du projet. Représentant le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, le colonel-Major Kouassi Lucien, directeur général adjoint des Forêts et de la Faune, a exprimé toute sa joie face à cette initiative.

« Il faut surtout que les populations riveraines participent à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet », a-t-il insisté. Patrice Adayé, président directeur général(PDG) de la Société Agro-Map SAS, a, quant à lui, rassuré les participants de la prise en compte de toutes les attentes dans le plan d’aménagement participatif en cours d'élaboration.

« Nous allons prendre en compte toutes vos attentes. Car, nous sommes conscients du respect des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015. C’est la clef majeure de la réussite d’un projet de ce type. C’est pourquoi, Agro-Map SAS s’engage à collaborer avec toutes les communautés », a-t-il réitéré.

Notons que Agro-Map SAS est une entreprise spécialisée dans la conception et la mise en œuvre des projets de durabilité et de prestation de service dans le domaine de l’agriculture, la foresterie, l’environnement et le changement climatique.

Autorités administratives et politiques, chefs de services, leaders religieux, chefs traditionnels et de communautés, ainsi que membres de la société civile, ont promis de s’impliquer davantage dans la réussite de cette initiative éco-citoyenne. Puis, ils ont confié être disposés à accueillir les équipes de collecte de données pour la suite des activités.

La prochaine étape consistera à l’organisation des campagnes d’information et de sensibilisation dans les différentes localités riveraines. La volonté du Gouvernement à traduire la volonté du chef de l’État s’est donc matérialisée par l’adoption de la Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des forêts le 23 mai 2018.

L’objectif est de reconstituer le couvert forestier ivoirien à hauteur de 20% à l’horizon 2030 avec la promotion des partenariats publics-privés (PPP). Acte qui a été matérialisé le 23 mars dernier, par la signature d’une convention entre le ministère des Eaux et Forêts et l’entreprise Agro-Map SAS, portant sur la réhabilitation des zones dégradées et la conservation de la biodiversité de la forêt classée de Goudi.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.