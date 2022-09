Côte d'Ivoire-PDCI : La grosse colère de Djénébou Zongo contre Ehouman Bernard

Djénébou Zongo a fait le grand déballage dans les colonnes de notre confrère Le Nouveau Réveil. L’ancienne directrice de la communication d’Henri Konan Bédié, président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), a crié sa colère contre Ehouman Bernard.

Côte d’Ivoire : Ce que Djénébou Zongo reproche à Ehouman Bernard

Cela faisait deux ans que Djénébou Zongo avait disparu des radars de la politique en Côte d’Ivoire. L’ex-patronne de la communication d’Henri Konan Bédié (HKB) n’avait plus pris la parole en public depuis le 3 novembre 2020. À la faveur d’une interview accordée au journal Le Nouveau Réveil, cette proche du natif de Daoukro fait son retour.

Djénébou Zongo en a visiblement gros sur le cœur, car dit-elle, des individus ont œuvré pour l’éloigner de Bédié. "Ce sont ces mêmes vipères qui m’ont écartée. Ce sont les vautours qui m’ont écartée du président Henri Konan Bédié", a-t-elle confié.

Par ailleurs, l’ancienne compagne du ministre Kouadio Konan Bertin (KKB) a été accusée d’avoir trahi HKB pendant la crise postélectorale de 2020. Elle en veut particulièrement à Ehouman Bernard.

"Ehouman Bernard fait écrire des choses pour me salir. Tout ce qui arrive est de son fait et je l’assume. Il a cité mon nom dans une affaire de détournement de quatre (04) milliards de francs CFA en complicité avec N’dri Narcisse, ex directeur de Cabinet du président Bédié et une agence de Communication tunisienne. C’est triste que monsieur Ehouman Bernard agisse ainsi. Mais vous savez, le voleur revient toujours sur ses pas, sur les lieux du crime. Je conclus maintenant que tout ce qui a été dit sur ma personne, ce monsieur a une grande part de responsabilité", a dit Djénébou Zongo.

Toutefois, elle a assuré qu’elle demeure engagée auprès de Bédié. La "fille" du "sphinx" de Daoukro a vigoureusement rejeté toutes les accusations portées sur sa personne.