France: Le rappeur Kaaris placé en garde à vue, la raison

Le rappeur français d’origine ivoirienne, Okou Gnakouri alias Kaaris, a été placé en garde à vue ce mercredi matin au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) en France. C’est en tout cas l’information qui circule dans les médias occidentaux ce matin.

Pourquoi Kaaris a été placé en garde à vue

Ce placement en garde à vue fait suite à une plainte pour violence, déposée par l’ex-compagne du chanteur, Linda P. En effet, cette dernière a révélé en juillet dernier, que son ex-compagnon l’avait copieusement tabassée, avec de violents coups de poing et de pieds.

Les faits se sont déroulés dans le mois de janvier 2022. C’est donc dans un contexte de séparation difficile que Linda P. s’était rendue au nouveau domicile de Kaaris à Linas (Essonne) où elle a rencontré Marion P, la nouvelle compagne de l’homme avec qui elle a passé 14 ans. Et elle avait même cassé le rétroviseur de la voiture de cette dernière.

Après cet incident, le rappeur serait sorti de la maison et aurait immédiatement bastonné Linda P. Selon le récit de Linda, Kaaris l’aurait forcée à se rendre dans le garage et fermé la porte derrière. Il aurait alors frappé Linda P. à coups de pieds et de poings. La plaignante dit avoir été poussée en dehors du garage par son ex qui aurait jeté derrière elle ses ongles arrachés.

Convoqué ce mercredi, le chanteur a été placée en garde à vue. Une information qui réjouit, en tout cas, le camp de la plaignante. « Ma cliente l’attendait. Ce sera l’occasion de confirmer les violences odieuses et lâches de Kaaris sur son ex-compagne. Malgré toutes les tentatives à l’encontre de ma cliente, celle-ci est très déterminée à faire valoir ses droits», a soutenu Maître Adrien Gabeaud, avocat de Linda.