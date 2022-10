France - Reçu par la diaspora, Alpha Sanogo dévoile sa vision pour Tiassalé

En séjour en France, le président de l’Ong Lys, Alpha Sanogo, a eu une rencontre avec la diaspora ivoirienne originaire du département de Tiassalé.

Alpha Sanogo appelle la diaspora à s’unir pour le développement de Tiassalé

Le nouveau visage du développement dans le département de Tiassalé, dans la région de l’Agbéby-Tiassa (Côte d'Ivoire), Alpha Sanogo est en séjour depuis quelques jours en France. A l’occasion d’une rencontre de retrouvailles et d’échanges, organisée le 1er octobre 2022 à Paris, à l’initiative de N’Guessan Augustin Kassi, l’actuel Directeur administratif et financier du Ministère ivoirien de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a expliqué sa vision pour Tiassalé.

Après avoir rappelé les bienfaits de l’entraide, Alpha Sanogo a déclaré avoir mis sur pied une Organisation non gouvernementale (ONG) dénommée Lys, destinée à venir en aide aux populations demunies. L’hôte du jour a indiqué que, seul, il serait difficile de parvenir à satisfaire toutes les populations, mais qu’ensemble, main dans la main, tous les fils et filles de Tiassalé, pourront y arriver.

«(…) On a aidé beaucoup de frères qui travaillent aujourd'hui, parfois sans les connaître. Et c'était ça le charme de Tiassalé. Et c'est ce que je souhaite qu'on renforce. Moi, je veux qu'on continue de raffermir les liens de fraternité entre nous. Et c'est pour cela que j'ai mis en place une ONG Lys qui est la reine des fleurs, pour que chacun de nous, puisse apporter quelque chose à Tiassalé. C'est cette entente là que je viens rechercher auprès de vous », a-t-il confié à la diaspora.

Poursuivant, Alpha Sanogo a annoncé avoir mis en place un fonds de 50 millions de FCFA en vue du financement de projets destinés à l'autonomisation des femmes de Tiassalé. Il envisage également d’héberger, pour cette rentrée 2022-2023, une cinquantaine d’élèves en difficulté de logement dans la ville de Tiassalé.

« Moi Alpha, je fais ce que je peux, mais j'ai des limites. On a mis un fonds de 50 millions pour les femmes de Tiassalé. J'étais dans un village la dernière fois, des parents nous ont contacté pour des problèmes d'hébergement de leurs enfants qui viennent fréquenter à Tiassalé. Nous allons réhabiliter des logements et les mettre à disposition des enfants afin qu'ils soient logés pour aller à l'école. Nos parents souffrent. Il faut que chacun de nous, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Laissons un peu nos égos, la politique politicienne et pensons à l'intérêt supérieur de Tiassalé », a-t-il insisté, avant de suggérer la mise en place d'une plate-forme d’échanges, qui réunira tous ceux qui veulent participer au développement de Tiassalé.

Ce fût, en somme, une rencontre fraternelle qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant et qui a permis à certains participants d’évoquer quelques difficultés rencontrées au pays, en Côte d’Ivoire, au niveau de certains de leurs projets. Des préoccupations dont Alpha Sanogo a dit avoir pris bonne note et a promis d'y trouver des solutions dès que possible.