Côte d'Ivoire Tiassalé - Covid-19: Plus de 400 personnes vaccinées en un jour

Le district sanitaire de Tiassalé, appuyé par le Center for disease control and prevention(CDC) de l'ambassade des États-Unis et son partenaire, l'ONG Aconda-VS, a organisé le jeudi 22 septembre 2022, une séance de vaccination contre le covid-19.

Tiassalé : Les populations invitées à continuer de se faire vacciner contre la COVID-19

405, c'est le nombre de personnes qui ont reçu une dose de vaccin au terme de la campagne qui a duré une seule journée. Une première au niveau de la ville de Tiassalé, dans l'Agnéby-Tiassa. D'où la joie du directeur départemental de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Gbalé Yavo Blanchard, qui a salué l'implication de l'ONG, qui a été plus que déterminant.

" Il s'agit surtout pour nous, d'appuyer le district sanitaire mais plus encore d'encourager les populations à faire de la prévention des maladies, un réflexe", s'est justifié Dr Alexandre Davous, directeur technique de l'ONG Aconda-VS.

Il est important, selon lui, que les populations comprennent qu'il est impératif de prévenir les maladies évitables par le vaccin ou par tout autre moyen. Pour rappel, le premier cas de coronavirus à été découvert en Côte d’Ivoire, le 11 mars 2020.

Il s’agissait d’un Ivoirien de sexe masculin âgé de 45 ans, qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume. "La disponibilité du CDC à accompagner le processus de vaccination contre le covid-19, est inextinguible", a-t-il réaffirmé.

Avant d'inviter les populations à continuer à se faire vacciner en vue d'atteindre le taux de couverture vaccinale de 70% fixé par le gouvernement. Dr Gbalé Blanchard a, par la suite, promis de reproduire ce genre de campagne une fois par semaine dans le district sanitaire.

"La vaccination se fait tous les jours de la semaine dans le département de Tiassalé. Depuis le début de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19, le 25 avril 2021, jusqu'à ce jour, seulement 48% de la population qui ont reçu au moins une dose de vaccin", s'est indigné le premier responsable de la Santé dans le départemental de Tiassalé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.