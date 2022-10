Air Côte d'Ivoire : Le coup de gueule du Dr. Issa Sangaré Yeresso (Opinion)

AIR CÔTE D'IVOIRE VOLE BAS,TRÈS BAS. Au départ, NANAN FELIX HOUPHOUËT BOIGNY a créé AIR IVOIRE avec pour missions: Rapprocher toutes les régions de la Côte d'Ivoire, développer le tourisme interne, aguerrir les pilotes militaires ivoiriens puis CONNECTER ET RAPPROCHER LA CÔTE D'IVOIRE DES PAYS ÉTRANGERS. MON Boundiali natal, Korhogo, Bondoukou, Odienné, Man, San-Pedro étaient si proches d'Abidjan la capitale économique de notre pays. Les avions étaient pleins à craquer. Et pour cause, les prix bien étudiés étaient subventionnés abordables.

AIR IVOIRE compagnie nationale, SES PILOTES CHEVRONNÉS ET SES CHARMANTES, BELLES ET SÉDUISANTES HÔTESSES ONT REMARQUABLEMENT ACCOMPLI LEURS MISSIONS. Ils ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Puis elle céda sa place à une compagnie plus commerciale baptisée AIR CÔTE D'IVOIRE.

La stratégie commerciale et le comportement de cette compagnie qui laissent à désirer éloignent les ivoiriens et font douter de son caractère NATIONAL AU SENS DE PATRIOTISME ET SÉCURITÉ. Pendant que le Burkina Faso, pays des hommes intègres, se désintègre sous la menace des treillis, des chars et des fusils des capitaines et des colonels, cette compagnie, malgré la terreur regenant à Ouagadougou, aurait abandonné des ivoiriens munis de billets et certains voulant en acheter à leur sort.

Sous prétexte que ses passagers n'avaient pas réservé pour ce jour. Quelle maladresse commerciale !! Si AIR CÔTE d'Ivoire est vraiment consciencieuse nationale, patriotique, avait-elle le droit d'abandonner ses passagers dans ce chaudron Burkinabè ??? Quitte à faire plusieurs rotations selon moi, AIR CÔTE D'IVOIRE AURAIT DÛ CE JOUR LÀ EMBARQUER TOUS SES CLIENTS À DESTINATION DE LA CÔTE D'IVOIRE.

IL Y A LONGTEMPS QUE LE CLIENT N'EST PLUS ROI CHEZ CETTE COMPAGNIE. Les faits sont sacrés les commentaires sont libres.

Dr. Issa Sangaré Yeresso

Prix international de journalisme Université Aix Marseille 2.

Chevalier de l'ordre de la Culture.