Cacao: 1er producteur mondial, la Côte d'Ivoire met le cap sur la transformation

Le rideau s'est refermé le dimanche 02 Octobre 2022 sur la 8ème édition des Journées Nationales du Cacao et du Chocolat, tenues à Abidjan autour de la transformation locale du cacao ivoirien.

Côte d'Ivoire : La Côte d'Ivoire veut transformer environ 50% de sa production de cacao sur place à l'horizon 2023

Le Conseil Café Cacao, par la voix de son Directeur Général Koné Brahima Yves, s'est dit satisfait de cette organisation qui aura mobilisé plus de 1000 producteurs, 16 sponsors et 40 structures exposantes, 20 000 participants aux séances de dégustations éclatées, plus de 5000 visiteurs par jour...

L'autre temps fort de cette célébration, c'était la fixation du prix bord champ du cacao et du café qui a connu une augmentation par rapport à l'année dernière.

Représentant le ministre de l'Agriculture à la clôture des festivités , le ministre Souleymane Diarrassouba a tenu à marquer sa joie face à la réussite de cette organisation portant sur la filière la plus importante du secteur de l'agro-industrie.

Le Ministre s'est félicité des acquis de la Côte d'Ivoire au niveau de la production avant de mettre l'accent sur les perspectives principalement axées sur la transformation locale.

"La Côte d'Ivoire reste le premier producteur mondial avec une production d'au moins 2.2000.000 tonnes et le premier broyeur mondial avec plus de 500.000 tonnes, soit environ 30% de sa production, broyés sur place (...) Les perspectives, nous devons avoir plus 1.000.000 de tonnes de la production broyée à l'horizon 2023, soit environ 50% de sa production nationale", a t-il indiqué.

Tout en félicitant tous les artisans du chocolat, Souleymane Diarrassouba a noté que des dispositions sont prises pour améliorer la compétitivité des entreprises de broyage et promouvoir les investissements privés. En attendant les JNCC 2023, la 8ème édition s'achève ainsi avec beaucoup plus de défis.

En dehors de la transformation, il s’agira aussi d’accroître les offres de produits à base de cacao et multiplier les actions de promotion pour augmenter la consommation locale du cacao ivoirien; créer une synergie entre les différents acteurs, et promouvoir les sous-produits du cacao et leurs vertus.

Infos : Nicaise BOLI.