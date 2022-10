Journées nationales du cacao: Ce que Leadway a proposé aux producteurs

Dans le cadre de la 8e édition des journées nationales du cacao et du chocolat (JNCC 2022) tenues à Abidjan, Heden Golf hôtel du 30 septembre au 2 octobre 2022, le directeur général de Leadway assurances, Coulibaly Tiornan, a pris part le samedi 1er octobre à un atelier d’échanges sur le thème « : Comment garantir l’approvisionnement durable des unités de transformation par l’amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs. »

Assurance agricole: Leadway présente des produits innovants au profit des producteurs de cacao

L’objectif était d’une part de présenter les différentes initiatives de l’Etat pour améliorer les conditions des producteurs de cacao et leurs communautés, et d’autre part de mettre en lumière des solutions innovantes à la portée des acteurs du cacao pour renforcer la résilience des producteurs et garantir la durabilité de la filière.

Dans son intervention, Coulibaly Tiornan a indiqué que depuis le lancement de ses activités en Côte d’Ivoire, Leadway œuvre au développement économique du pays.

« La compagnie s’est engagée à développer des solutions spécifiques adaptées aux réalités des producteurs, car sans eux, il n’y a pas de cacao, il n’y a pas de chocolat. Prendre en compte leurs réalités sociales est donc une priorité aujourd’hui, si l’on veut maintenir de manière durable la production de cacao », interpelle-t-il.

Pour relever ce défi, l’assureur a conçu des produits innovants au profit des producteurs agricoles, notamment ceux de la filière café-cacao. Il s’agit de produits d’assurance respectant la spécificité de l’agriculture et destiné à améliorer les conditions de vie des producteurs et leurs familles.

« L'ambition chez Leadway Assurance pour le monde agricole en général et pour le cacao en particulier est de contribuer à l’autonomisation des planteurs et renforcer la durabilité des filières grâce à l’Assurance indicielle pour compenser les pertes de production et garantir des revenus stables au producteurs, l’Assurance incendie pour soulager les producteurs en cas d’accident involontaire, l’Assurance maladies graves, invalidité et décès pour soutenir le producteur et/ou ses ayants droit », a souligné le directeur général Coulibaly Tiornan.

Avec la contribution des acteurs des filières agricoles, dont GBC Cocoa, 4e broyeur au monde qui était représenté par son directeur général adjoint Marcel, la compagnie compte aller plus loin assurer un avenir radieux aux producteurs grâce à la création d’un fonds de retraite.

Coulibaly Tiornan s’est félicité de savoir que le conseil du café-cacao dispose aujourd’hui de données qui vont permettre de mieux profiler les producteurs et d’élaborer des produits mieux adaptés à leurs besoins.

Le recensement a permis de savoir qu’il y a environ un million de producteurs disposant de plantations qui occupent une superficie globale de 3,2 millions d’hectares qui ont été géolocalisées, selon le directeur de la durabilité au sein du conseil, Jérémie Kouassi.

Il a expliqué que les producteurs disposent aujourd’hui d’une carte multifonction qui permet d’en savoir sur eux, leurs familles, leurs travailleurs que leurs exploitations.