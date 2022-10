A Heden Golf Hôtel Abidjan, les journées nationales du Cacao et du chocolat qui ont débuté le vendredi 30 septembre 2022, battent leur plein. La journée de ce samedi 01 octobre 2022 a été principalement meublée de réflexions autour de la transformation locale du cacao.

Journées nationales du Cacao et du chocolat : La transformation locale au centre des débats

Promotion de la transformation locale de cacao, quelles opportunités pour le chocolat "made in Côte d'Ivoire ? Comment assurer la durabilité de la production du cacao ? Comment garantir l'approvisionnement durable des unités de transformations...etc, telles étaient les principales questions au centre des réflexions.

Il s'agissait au cours de ces échanges de trouver des solutions pour assurer un mieux être aux producteurs et permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position de leader dans la production du Cacao. D'où l'importance du thème du panel 2 : " Comment assurer la durabilité de la production de cacao à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail des planteurs".

Ce thème a été animé par madame BOHIRI Elodie, Sous-directrice au ministère de l'emploi, monsieur Kouassi Jérémie, directeur du développement agricole au Conseil Café Cacao, monsieur Assemien Marcel, Directeur Général Adjoint du GCB Cocoa et monsieur Coulibaly Tiorna, DG de Leadway Assurance.

Pour madame BOHIRI Elodie, " la prévention, la protection, le suivi et la scolarisation est réponse première à la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture" et contribuent à assainir le secteur par des productions de qualité.

Monsieur Kouassi Jérémie, Directeur du Développement Agricole au Conseil Café Cacao, a fait savoir que des efforts ont été faits pour l'amélioration des conditions de travail des producteurs.

"70 milliards ont été investis dans le reprofilage des pistes, la construction des ponts pour acheminer les produits, la construction des écoles primaires et des logements de maître, le forage de point d'eau, distribution de kits scolaires, construction de centre de santé (...)", a t-il déclaré avant d'annoncer que ces efforts se poursuivront pour permettre au secteur d'être attrayant et solide.

Quant à messieurs Coulibaly Tiorna et Assemien Marcel, respectivement DG de Leadway Assurance et DGA de GCB, ils ont annoncé que des dispositions ont été prises pour permettre aux producteurs de vivre décemment et d'assurer ainsi la durabilité et la pérennité des productions.

Leurs structures mettent donc à la dispositions des producteurs, des assurances vie et non vie. Notons que le recencement des producteurs du cacao initié par le Conseil Café Cacao, a permis d'enregistrer environ 1 million de producteurs.

Plusieurs initiatives sont annoncés pour leur assurer de bonnes conditions de vie et de travail et garantir une production durable de cacao en Côte d'Ivoire.

Infos : Nicaise B.