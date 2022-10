Côte d'Ivoire - CMU: Dr. Sangaré Issa Yeresso raconte sa mésaventure

CMU(Couverture maladie universelle) = CNI ( carte nationale d'identité)??? Aujourd'hui en théorie, la réponse est hélas OUI. Et inacceptable.

Un conseil de ministres consiste à remonter les principaux dossiers sensibles, vitaux pour le bon fonctionnement de la nation au PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA pour analyse, correction, redynamisation réorientation et exécution. La vérité ne doit pas être cachée au PRÉSIDENT de la République qui est le seul responsable devant le peuple. Or, dans le cas spécifique de la Couverture Maladie Universelle ( CMU), personne ne peut me convaincre que la vérité a été dite au chef de l'Exécutif ivoirien. Cette assurance maladie importée et imposée à-coups de publicités est défaillante du début à la fin:

1) ENROLEMENT:

J'ai fait enrôler ma famille au centre de l'Université Félix Houphouët Boigny. Malgré mes multiples relances, c'est un an plus tard que j'ai pu acquérir la totalité des cartes des membres de ma famille; Je suis loin d'être seul dans ce cas.

2) PRESTATION:

La quasi-totalité des centres sanitaires ( hôpitaux et cliniques) vous ricanent au nez dès que vous présentez votre carte CMU, tout sèchement "Ça ne marche pas ici". En bon journaliste j'ai testé plusieurs établissements sanitaires. Les quelques rares qui font semblant de considérer la carte CMU vous disent "nous n'avons pas de médicaments si c'est pour les consultations et les soins passez à la caisse d'abord".

TOUTES LES DÉCONVENUES VECUES PAR LE PEUPLE CONTRIBUABLE ÉLECTEUR N'ONT PAS ÉTÉ MISES SUR LA TABLE DU CONSEIL DES MINISTRES pour que le chef de l'Etat soit suffisamment éclairé. SINON, le président de la République n'aurait pas accepté qu'une telle carte à nul effet sans avantage social acceptable soit aujourd'hui mise sur la même force d'égalité que la CARTE D'IDENTITÉ NATIONALE DE CÔTE D'IVOIRE. ELLE EST EXIGÉE POUR TOUT ACTE DANS TOUTES LES ADMINISTRATIONS SUR TOUT LE TERRITOIRE IVOIRIEN.

ELLE est obligatoire comme les assurances des véhicules. Une carte assurance maladie devenue OBLIGATOIRE sans contrepartie satisfaisante. Dès lors, a-t-on les arguments irréfutables pour contrecarrer ceux qui disent que "cette carte CMU à été créée dans le seul but de renflouer les caisses"???

Tous les experts et contribuables savent que d'où la CMU a été importée ( Occident, France notamment) elle y est DÉFICITAIRE EN CRÉANT DE PROFONDS TROUS FINANCIERS. Or ces pays sont plus nantis que le nôtre. Attention, le peuple est électeur pour son bonheur. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres.

Dr. Sangaré Issa Yeresso, prix international de jourlisme Université Aix Marseille 2, Chevalier de la Culture.