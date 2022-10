Côte d'Ivoire : Tout savoir sur la Couverture maladie universelle (CMU)

Le décret de mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la CMU prendra effet dans six mois. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse conjointe du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, et de celui de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, le 30 septembre 2022 à Abidjan.

Couverture maladie universelle (CMU) : le décret de mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement prend effet dans 6 mois

"En vue d'amplifier l'enrôlement des populations, le décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la CMU, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2022, prendra effet dans six mois", a déclaré Pierre Dimba.

Pour le ministre de la Santé, l'intérêt de ce décret est d'offrir une nouvelle opportunité aux populations de se faire enrôler gratuitement et d'accroître le nombre des assurés. L'objectif reste ici de permettre aux citoyens d'avoir droit à des soins de santé de qualité, sans restriction de conditions financières ou sociales.

Pierre Dimba a insisté sur le vaste programme de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements sanitaires en cours dans tout le pays. Ces infrastructures permettront d'élargir le réseau d'offre de soins existant de la CMU à 2 948 établissements sanitaires.

Le ministre de la Santé a soutenu que la CMU constitue l'épicentre du programme du gouvernement " Une Côte d'Ivoire solidaire" qui ambitionne de bâtir, autour de ce dispositif, un système de santé robuste destiné à prendre en charge tous les Ivoiriens et les non Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire.

" La CMU est un dispositif solidaire, global et intégré", a-t-il conclu. Pour sa part, le ministre Adama Kamara a rappelé que la CMU est une solution structurelle au règlement de la question de santé en Côte d'Ivoire. Poursuivant, il a indiqué que la prise du décret s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue du pouvoir d'achat des populations.

Le ministre de la Protection sociale a fait remarquer que 3 300 médicaments sont accessibles pour soigner 80% des pathologies. Il a également fait savoir que 1 800 agents d'accueil sont mobilisés par l'État pour une prise en charge efficiente des assurés. Et d'inviter la presse à vulgariser ce précieux instrument qu'est la CMU.

À ce jour, 3,5 millions de personnes ont été enrôlées dans le cadre de la CMU, plus de 3,4 millions de cartes ont été produites et plus de 2,4 millions de de cartes de cartes ont été distribuées. Au 31 août 2022, plus de 208 000 assurés ont été traités. La CMU a été instituée en 2014. Elle est le système national obligatoire de couverture de risque maladie.

Source : CICG