Prix Nobel de littérature : Lumière sur la lauréate Annie Ernaux

Le prix Nobel de littérature 2022 a été attribué à la romancière française Annie Ernaux.

Annie Ernaux : "Je considère que c'est un grand honneur qu'on me fait"

Annie Ernaux est la lauréate du prix Nobel de littérature 2022. L'auteure française a été récompensée "pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle dévoile les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle".

Anders Olssson, le président du comité Nobel, a confié dans une interview qu' Annie Ernaux "une écrivaine merveilleuse" qui "a vraiment renouvelé la littérature à bien des égards.

Le vainqueur du prix Nobel n'a pas caché sa satisfaction. "Je considère que c’est un très grand honneur qu’on me fait et, pour moi, en même temps, une grande responsabilité, une responsabilité qu’on me donne en me donnant le prix Nobel", s'est-elle exprimée devant les caméras de la chaine de télévision suédoise SVT.

Après la proclamation des résultats, Emmanuel Macron a rappelé qu' "Annie Ernaux écrit, depuis 50 ans, le roman de la mémoire collective et intime de notre pays". "Sa voix est celle de la liberté des femmes et des oubliés du siècle. Elle rejoint par ce sacre le grand cercle de Nobel de notre littérature française", a-t-il poursuivi.

La femme de lettres a reçu plusieurs distinctions dans sa carrière d'écrivaine. Dès 1984, il lui a été décerné le prix Renaudot. Cette même année, elle reçoit le prix Maillé-Latour-Landry. En 2008, Annie Ernaux remporte trois prix : Marguerite-Duras, François-Mauriac et celui de la langue française. Huit ans plus tard, elle décroche le prix Strega européen. L'année suivante, elle est désignée prix Marguerite Yourcenar.

C'est en 1974 qu'Ernaux débute sa carrière d'écrivaine avec l'oeuvre Les Armoires vides. Ses principales oeuvres sont La Place (1983), Passion simple (1992), La Honte (1997), L'Occupation (2002) et Les Années (2008).

De son vrai nom Annie Duchesne, elle a vu le jour le 1er septembre 1940 à Lillebonne, en France.