Côte d’Ivoire : La 3ème édition du Concours Miss 2.0 lancée

La troisième édition du concours Miss 2.0 a été lancée le mercredi 05 septembre 2022, au cours d’un cocktail de lancement tenu à Abidjan, en présence de plusieurs personnalités du monde artistique et culturel.

Ce qui est prévu lors de la 3ème édition du Concours Miss 2.0

Après la réussite des deux premières éditions qui ont mobilisé plus de 5000 candidatures, le concours Miss 2.0 revient pour une troisième édition pleine de surprises et d’innovations, toujours avec pour objectif de valoriser la femme ivoirienne par ses compétences, son leadership et son engagement social.

Les inscriptions se dérouleront du 06 octobre 2022 au 26 octobre 2022 sur la plateforme concours www.Miss2.0 .

Pour candidater, il faut être une femme ivoirienne âgée entre 20 et 30 ans, résidant en Côte d'Ivoire, d'un niveau scolaire équivalant au baccalauréat, porteuse d'un projet social impactant et active sur les réseaux sociaux.

Les participantes s'affronteront lors de challenges vidéo soumis au vote du public, grâce à un système de voting, en ligne et par sms, sécurisé et transparent. A l'issue des phases éliminatoires, les 10 finalistes intégreront un training camp dans une villa où elles relèveront des défis et seront coachées pendant 2 semaines.

Leur mission : défendre leur projet social devant un jury composé de 8 jurés. Organisé par la société CDML (Communication Digitale et Médias en ligne), accompagné de ses partenaires Orange Côte d'Ivoire, Trace et Huawei, Miss 2.0 est un concours novateur 100% digital, se positionnant à l'opposé des standards des concours de beauté basés sur l'apparence physique, par la valorisation de critères tels que l'engagement social et le leadership féminin.

La grande finale de l’édition 2022 aura lieu le 23 décembre 2022 et à l’issue de cette finale, la Miss 2.0 2022 sera récompensée d'une bourse d'étude, d'une voiture et d'un chèque d'une valeur de 15 millions de FCFA.

Infos : Nicaise B.