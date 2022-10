États-Unis-Rap : Coolio mort d'overdose ? On sait la vérité

On sait finalement de quoi est mort le rappeur américain Coolio. Artis Leon Avey (nom à l'état-civil), décédé à l'âge de 59 ans le mercredi 28 septembre 2022, a succombé des suites d'une crise cardiaque, même si ses fans avaient vite avancé une overdose.

États-Unis : La cause de la mort de Coolio révélée

Le monde du rap a été surpris par l'annonce de la mort d'Artis Leon Avey, plus connu sous le nom Coolio. L'auteur de la célèbre chanson "Gangsta's Paradise" a été retrouvé dans les toilettes du domicile de l'un de ses amis. Une semaine après sa disparition, on en sait davantage sur la cause de son décès.

Selon des informations fournies par le Daily Mail, l'ancienne icône du rap est morte d'une "crise cardiaque présumée" et non d'une overdose comme l'ont cru certains de ses fans. L'un de ses proches Eric Yano a confié qu'il n'avait jamais vu Coolio "boire, fumer ou prendre des substances au cours de leurs 18 ans d'amitié". Par ailleurs, la police américaine a souligné qu'elle n'a pas retrouvé de trace de drogue sur les lieux du décès de l'artiste.

"Nous sommes attristés par la perte de notre cher ami et client, Coolio, qui est décédé mercredi après-midi. Il a touché le monde avec le don de son talent et nous manquera profondément. Veuillez avoir les proches de Coolio dans vos pensées et vos prières", s'était exprimé le manager de Coolio le mercredi 28 septembre 2022.

Père de dix ans de mères différentes, le compositeur américain a contribué à écrire les belles pages du rap américain. Sa chanson culte, "Gangsta's Paradise", une reprise de l'une des chansons du célèbre Stevie Wonder, demeure un hymne en l'honneur des ghettos du monde entier.

Son ancienne compagne Afida Turner a été très touchée par son départ brutal. "Mourir à 59 ans, c’est très très grave, très triste… Pour une fois, je ne sais pas quoi vous dire", a-t-elle déclaré.