Côte d'Ivoire: Voici comment et où postuler au Programme PEPITE

Le Premier ministre, Patrick Achi a appelé mercredi 05 octobre 2022, les entrepreneurs ivoiriens à une adhésion massive au Programme économique pour l’innovation et la transformation des entreprises (PEPITE).

Le PEPITE, une opportunité pour les startups et les PME au fort potentiel sous-exploité

Procédant au lancement du programme à la Primature, M. Achi a précisé que l’objectif principal est d’accompagner la transformation structurelle des chaînes de valeur de 15 pôles sectoriels stratégiques identifiés dans la “Vision 2030”.

« Permettez-moi ainsi de vous appeler, de vous encourager, de vous mobiliser pour postuler en masse à ce programme d’excellence, afin de faire de votre entreprise et de votre talent unique d’entrepreneur, un acteur clé de la transformation économique et sociale de votre pays », a-t-il indiqué.

Pour le chef du gouvernement, avec PÉPITE, les entrepreneurs peuvent ainsi multiplier les victoires de leur entreprise.

« Alors dès maintenant, rendez-vous sur le site internet dédié www.PEPITE2030.gouv.ci, pour accéder à toutes les informations utiles ainsi qu’aux conditions d’éligibilité. Et nous soumettre, dans la foulée, avec cette passion qui vous anime, votre dossier de candidature, dès aujourd’hui et au plus tard le 30 décembre 2022 », a-t-il galvanisé.

Le Programme économique pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises vise à repérer et à sélectionner des startups, les Très petites et moyennes entreprises (TPE), Petites moyennes entreprises PME et Entreprises de taille intermédiaire (ETI) ivoiriennes au fort potentiel sous-exploité, en raison de contraintes sur lesquelles l’État pourra agir de façon ciblée.

Les enregistrements ont lieu du 05 octobre au 30 décembre 2022 sur le site www.pepite2030.gouv.ci. La publication du rapport de sélection, des résultats et le lancement officiel du programme sont prévus pour le 1er trimestre 2023, informe le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG).

Au total, 15 pôles sectoriels sont concernés par le PEPITE.

Au niveau des pôles agricoles et agro-industriels, il s’agit des secteurs Cacao/Café; Cajou/Palme/Caoutchouc; Agriculture vivrière et à haute valeur ajoutée; Aquaculture/Elevage.

Au titre des pôles à dominante industrielle, l’on a les industries extractives; Pétrole/Energie/Electricité; Chimie/Pétrochimie; Industries manufacturières légères; Coton/Textile; BTP/Logement.

Pour les pôles sectoriels à dominante tertiaire, l’on enregistre les domaines suivants: Transport/Logistique; Santé/Industrie pharmaceutique; Economie numérique; Industries culturelles et créatives; Loisirs/Tourisme.

Toutes les entreprises opérant dans les activités de support à ces secteurs agricoles (préparation des terres, exploitation & irrigation, traitements primaires des récoltes, préparation des récoltes) et les entreprises qui assurent le conditionnement et la commercialisation des biens produits dans les secteurs stratégiques du programme sont éligibles au programme PEPITE.

Pour être éligible au programme PEPITE, des critères définis sont le siège social de l’entreprise est situé en Côte d’Ivoire, les décisions stratégiques de l’entreprise sont prises en Côte d’Ivoire et les nationaux (personnes physiques) détiennent une part significative des parts sociales de l’entreprise.

Par ailleurs, l’entreprise doit produire une part significative de sa valeur ajoutée en Côte d’Ivoire et réaliser au moins 60% de son chiffre d’affaires sur l’un des 15 pôles sectoriels du programme.