Titrologie Côte d'Ivoire: Un groupe puissamment armé surpris dans le Nord

La titrologie ou revue de presse des Unes des journaux de Côte d'Ivoire, ce jeudi 06 octobre 2022, touche plusieurs sujets dont l'actualité de la CMU (Couverture maladie universelle), les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ou encore l'insécurité et la menace terroriste dans le Nord du pays.

Côte d'Ivoire: Une délégation de la CEDEAO attendue à Abidjan, vers la libération des 46 soldats ivoiriens inculpés à Bamako

Un dénouement heureux de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire? A en croire le quotidien d'information L'Inter, une rencontre de haut niveau va réunir à Abidjan, les présidents Faure Gnassingbé du Togo, le bissau-guinée Umaru Sissoco et le chef de l'Etat ivorien Alassane Ouattara.

Les deux premiers cités sont désignés médiateurs dans le dossier des 46 militaires ivoiriens retenus au Mali par les autorités de la transition. Umaru Sissoco, en effet, revient fraîchement d'une mission ouest africaine à Bamako.

Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, encadrée par trois juntes au pouvoir notamment à l'Ouest par la Guinée et au Nord par les régimes de transition malien et burkinabè impetrés par le terrorisme, est plus que jamais fragile à ses frontières.

Justement, selon Soir Info, des hommes lourdement armés ont été "surpris en pleine nuit" récemment au centre-nord. "Des armes de guerre et des minutions saisies", confie le journal.