Afrique-Terrorisme : 24 individus recherchés par INTERPOL

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une action conjointe d'INTERPOL et AFRIPOL a permis de saisir des marchandises dangereuses, mais également de détecter de potentiels terroristes. On apprend que 24 personnes sont recherchées quand 391 passeports et documents ont été déclarés volés.

Terrorisme : Ce qu'ont découvert INTERPOL et AFRIPOL

INTERPOL et AFRIPOL ont mené récemment une action de lutte contre le terrorisme en Afrique à travers l'opération "FLASH-PACT". Selon Amy Flora Savané-Fanny, cheffe du bureau national INTERPOL Côte d'Ivoire, le rôle de son organisation est "d'accompagner la police". "Ça va se faire par la diffusion de notices que tout le monde connait, par exemple les notices "Bleu", qui nous ont permis de mettre la main sur plusieurs personnes ayant participé à des attaques terroristes", a-t-elle indiqué.

Cette opération s'est déroulée en deux phases. Du 14 au 18 juillet 2022 en Afrique de l'Est et australe et du 4 au 8 septembre en Afrique centrale et de l'Ouest. Il s'agissait de renforcer les contrôles aux frontières dans 14 pays et quatre régions africaines afin de détecter les terroristes potentiels grâce à l'appui opérationnel d'INTERPOL dans les aéroports, les ports maritimes et les postes-frontière africains.

Il est important de souligner que ce sont au total 391 passeports et documents de voyages qui ont été déclarés volés. Une vidéo diffusée par la Direction générale de la police nationale (DGPN) sur la toile révèle que 24 personnes sont recherchées par INTERPOL dont neuf notices rouges, une notice spéciale.

Par ailleurs, ajoute la police ivoirienne, l'opération a servi à renforcer la capacité des agents frontaliers en première ligne d'identifier des terroristes soupçonnés en utilisant les bases de données criminelles mondiales d'INTERPOL pour les personnes recherchées, les documents de voyage et d'identité volés, et les véhicules volés.

Les forces de l'ordre panafricaines ont travaillé avec INTERPOL et AFRIPOL pour localiser, intercepter et arrêter les criminels qui tentent de traverser les frontières.