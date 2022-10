Archibishop Duncan Williams: " Il y a des cornes à briser en Côte d'Ivoire"

Invité pour une conférence à Abidjan, en Côte d’Ivoire, l'Archibishop Nicholas Duncan Williams, fondateur de l’église ‘’Action Chapel International Ministry’’, déclare : " Il y a des cornes à briser dans ce pays pour que les choses aillent comme il faut".

Le président Nicholas Duncan Williams du ministère Action Chapel International séjourne en Côte d’Ivoire

L'Archibishop Duncan Nicholas Williams, président et surveillant général du ministère Action Chapel International dont le siège se trouve à Accra au Ghana, séjourne depuis mercredi 05 octobre 2022 à Abidjan.

L'homme de Dieu est présent sur les bords de la lagune Ebrié à l'invitation du Bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader de l'église Ambassade des Miracles, dans le cadre d'une conférence placée sous le thème : " Comprendre les saisons", qui se déroulera jusqu'au dimanche 09 octobre prochain.

Mercredi 05 octobre, l'Archibishop Duncan Nicholas Williams, lors de la cérémonie inaugurale, a donné un premier message qui a eu un impact certain dans la vie des nombreux fidèles de cette communauté chrétienne, mobilisés comme un seul homme à ce programme.

" J'ai une connexion très forte avec la Côte d'Ivoire et donc je vais dire des choses fortes sur cette nation dans le sens de sa restauration", a-t-il dit d'entrée, avant de poursuivre son enseignement tiré du livre de Genèse chapitre 38 à partir du verset 18, sur l'histoire de Juda, les cornes et les forgerons.

L'hôte du Bishop Ouattara Mohamed Idriss, a déclaré qu' " il ya des cornes à briser dans ce pays pour permettre que les choses aillent dans le sens qu'il faut. Face aux cornes de l'ennemi, du diable, il faut que les cornes de Dieu soient plus puissantes. J'ordonne pour toi enfant de Dieu, que tout droit légal que tu as donné à l'ennemi par le péché soit annulé par le sang de Jésus. Que toute porte qui te résiste et qui résiste à l'avancement de la nation soit brisée au nom de Jésus ", a-t-il prophétisé.

L'Archibishop Duncan Williams a également fait des déclarations fortes dans la vie des enfants de Dieu. " De maintenant jusqu'au 31 décembre 2022, s'il y a des enfants de Dieu qui ont été condamnés par le diable à mourir, qu'ils soient délivrés maintenant", a-t-il proclamé.

Visiblement impacté par ces paroles prophétiques relâchées sur la vie de la nation et celle des enfants de Dieu, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss ne pouvait que remercier le Seigneur d'avoir fait connaître Sa pensée par le canal de son oint, l'Archibishop Duncan Williams.

" Je suis persuadé que les 45 ans de ministère de l'Archibishop libérés sur toi et moi, peuvent avoir des forces pour casser des cornes. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'Agneau qui a poussé 7 cornes. Ces cornes parlent de l'autorité et de la puissance. Notre Dieu détient toute autorité et toute puissance et en son nom, tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le père. Nous élevons les cornes de l'Agneau glorifié contre les cornes du diable et la victoire qui a été manifestée il y a 2000 ans, se positionnera dans nos vies, notre nation et dans la région dans laquelle nous sommes", a ajouté Bishop Ouattara Mohamed Idriss.

Le leader de l'église Ambassade des Miracles a en outre indiqué que cette conférence sera l'occasion de prier pour les gouvernants, afin que le Saint-Esprit leur donne le pouvoir d'agir conformément au plan de Dieu.

Outre l'Archibishop Duncan Nicholas Williams, d'autres orateurs venus de l'extérieur du pays comme le Révérend Espérance MBakadi de la RDC et l'Evêque Mike Jocktane du Gabon, aideront le peuple de Dieu à comprendre la saison dans laquelle se trouvent la Côte d'Ivoire et son Église.