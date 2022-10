Algérie - Fennecs: Djamel Belmadi va rempiler jusqu'en 2026

S’il y a un seul homme qui peut résister à une grosse tempête en Algérie, c’est bel et bien Djamel Belmadi. Malgré l’élimination surprise des Fennecs au premier tour de la dernière CAN 2021 et leur non qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le technicien de 46 ans a été maintenu à son poste de sélectionneur. Mieux, il est en passe de prolonger son contrat sur le long terme à la tête des Fennecs.

Algérie: Djamel Belmadi va prolonger son bail

En Algérie, Djamel Belmadi est entré dans le panthéon des grands entraîneurs qu’a connus le pays. Pour le moins qu’on puisse dire, le natif de le natif de Champigny sur Marne n’a pas volé ce statut, lui qui a contribué au deuxième sacre des Verts en Coupe d’Afrique des nations en tant que sélectionneur en 2019 après 1990.

Auréolé du titre de ce prestigieux tournoi remporté à la tête des Fennecs, Djamel Belmadi mérite légitimement un sursis à la tête des Fennecs d’Algérie même après des récents échecs cuisants. Et comme pour le confirmer davantage à la tête du staff technique des Verts, le technicien algérien va signer une prolongation à la tête de l’Algérie.

C’est ce que Djahid Zefizef, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé. «Le problème du renouvellement de son contrat ne s’est pas posé après sa décision de rester à la tête de la barre technique des Verts», a ainsi expliqué Djahid Zefizef à la radio algérienne Chaine 3.

Djamel Belmadi veut prendre une revanche

Nonobstant ces récents échecs évoqués tantôt à la tête des Fennecs d’Algérie, Djamel Belmadi à écrit l’une des plus belles histoires du football en Algérie. Dès sa prise de fonction le 2 août 2018, l’ancien joueur de Tottenham avait redonné un visage rayonnant et séduisant à la sélection algérienne qui était dans l’impasse.

Détermination, abnégation, motivation et solidarité sont entre autres les aspects fondamentaux sur lesquels Djamel Belmadi a bâti son groupe. Ces principes directeurs ont permis de souder le groupe algérien et ont contribué au sacre de la sélection en 2019. Il a à cœur de retrouver le sommet avec les Fennecs après les récents échecs et cette prolongation de contrat en perspective obéit à cette ambition.