Maroc: Des peines de prison pour dix-huit migrants africains

Le 24 juin dernier, la tentative d’entrée dans l’enclave espagnole de Nador-Melilla s’était soldée par la mort de vingt-trois personnes, selon les informations des autorités marocaines. Dans sa logique de situer les responsabilités, la justice marocaine a condamné, jeudi soir 6 octobre 2022, en appel à trois ans d’emprisonnement, dix-huit migrants africains ayant pris part à la tentative meurtrière d’entrée en force fin juin dans l’enclave espagnole de Melilla (nord du Maroc).

Maroc: La justice sans pitié envers des migrants impliqués dans le drame de Melilla

« Dix-huit migrants arrêtés le 24 juin ont été condamnés par la cour d’appel de Nador [ville marocaine frontalière de Melilla] à trois ans de prison ferme », a déclaré à l’AFP l’avocat de la défense qui n’est autre que Mbarek Bouirig.

Ces dix-huit migrants condamnés font partie d’une soixantaine de migrants en situation irrégulière interpellés à la suite du drame du 24 juin.

Le pire drame de l'histoire enrégistré dans cette région

A la suite de ce drame, plusieurs dizaines de migrants ont déjà été condamnés à des peines de prison ferme, qui ont été ensuite alourdies en appel par la justice marocaine.

Ce drame qui s’est produit dans cette cité espagnole de Melilla via le poste frontière marocain de Nador, a enregistré le plus lourd dégât humain. Venus pour la plupart du Soudan, ils étaient plus de 2000 migrants à tenter cette intrusion illégale dans la ville espagnole de Melilla. Selon le bilan officiel, ce drame a fait 23 morts.

La tragédie avait provoqué l’émoi et une grande tristesse au sein de la communauté internationale. Des organisations de la société civile avaient dénoncé notamment des négligences au niveau du poste frontalier entre le Maroc et l’Espagne.