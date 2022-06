Mort de 23 migrants à Melillas : Le COJEP exige la lumière

La mort de 23 migrants africains à Melillas, en Espagne, le vendredi 24 juin 2022, interpelle le COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples). Dans un communiqué officiel, le parti de Charles Blé Goudé exige des enquêtes afin de faire toute la lumière sur ce drame.

Drame de Melillas : Le COJEP se prononce

Un drame est survenu dans l’enclave espagnole Melillas le vendredi 24 juin 2022. En effet, 23 migrants ont perdu la vie dans leur tentative d’atteindre l’Espagne en provenance du Maroc. Ils ont voulu franchir la clôture qui sépare les deux pays.

Le COJEP, en tant que parti panafricain, se dit touché par "cette énième tragédie liée à la question migratoire". Le parti de Charles Blé Goudé s’incline devant la mémoire des disparus de cette tragédie et compatit avec les familles éplorées dans cette épreuve douloureuse.

Toutefois, au-delà des émotions, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples s’interroge sur les causes réelles de ce drame. "Comment comprendre que des personnes ayant pour la plupart fuit la famine, l’insécurité, l’oisiveté et tous les maux liés au désespoir en quête d’un avenir meilleur, puissent trouver la mort dans des conditions dramatiques non encore clairement élucidées ?", cherche-t-il à comprendre.

Pour Charles Blé Goudé et les siens, il est impératif que la lumière soit faite sur cette affaire, "car contrairement aux drames migratoires qui ont lieu en mer et pour lesquelles peu d’informations sont disponibles, le drame de Melilla s’est déroulé à n’en point douter sous vidéosurveillance".

Par ailleurs, le COJEP a lancé un appel aux dirigeants des pays d’Afrique subsaharienne afin qu’ils respectent leurs engagements envers les populations. Il fait notamment allusion au renforcement de la sécurité sociale et la création de richesses. Ce qui permettra de créer les conditions d’un espoir réel dans les pays africains.