Côte d'Ivoire- Invité à Satama-Sokoro, Amadou Koné dévoile le vrai sens de la Nuit du Mawlid

Sous l’égide du guide spirituel de Cheick El Hadj Badjawari Touré, Imam central de la grande mosquée de Bouaké, président du COSIM du District de la vallée du Bandama, le comité d’organisation et la communauté musulmane de Satama-Sokoro, ont célébré la nuit de la naissance du Prophète Muhammad ( Saw) ou Mawlid, Paix et Salut soient sur Lui. C’était dans la nuit de vendredi 7 au samedi 8 octobre 2022 à la mosquée de Satama-Sokoro dans le département de Dabakala ( centre) en présence du ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune, fils et cadre du District de Bandama.

Nuit du Mawlid 2022 : le ministre Amadou Koné invité spécial des populations se Satama-Sokoro

L’Imam Badjawari Touré et la communauté musulmane de Satama-Sokoro ont prié et fait des bénédictions pour le président de la République Alassane OUATTARA, pour le ministre ivoirien des Transports Amadou et pour l’ensemble de la nation ivoirienne en présence du sous-préfet, du maire de Satama-Sokoro et du Sénateur du Hambol.

Invité spécial de l’Imam Badjawari Touré natif de Satama-Sokoro et parrain de la fête du Mawlid à Satama-Sokoro, le ministre Amadou Koné a pris part ce vendredi 7 octobre 2022 en soirée à la lecture du coran et bénédictions formulées dans le cadre de nuit de la naissance du Prophète Muhammad.

« La meilleure des créatures est le Prophète Muhammad. La nuit du Mawlid est la veille de sa naissance. Ce jour-là toutes les bénédictions et offrandes que nous allons faire auront pour récompense, le paradis. Il était pour moi, important de profiter de cette occasion pour présenter le ministre Amadou Koné à mes parents de Satama-Sokoro pour tout ce qu’il a fait et continue de faire pour moi depuis Bouaké, en faveur de la communauté musulmane et de la ville de Bouaké et faire des bénédictions pour lui ; Car convaincu que toutes les bénédictions faites cette nuit seront exhaussées », a fait savoir l’Imam central de Bouaké, Badjawari Touré.

«Le Mawlid fait partie de ces moments de rapprochement des humains en général et des musulmans en particulier . Spécifiquement il est une occasion d’exprimer à nouveau notre gratitude à Allah inspirateur de notre religion dont Mouhamad est le messager. Nuit de prière enfin à l’endroit du Prophète.Je suis donc à Satama-Sokoro pour exprimer toute ma reconnaissance au grand imam de Bouaké, président du COSIM de la vallée du Bamdama, notre père Badjawari TOURE. L’imam Badjawari est une des personnalités les plus influentes de notre District autonome qui œuvre depuis plusieurs années à la cohésion et à la paix. Je profite donc de l’occasion qui m’est offerte par les populations de Satama-Sokoro en me choisissant comme invité spécial pour exprimer toute ma gratitude à l’imam ainsi qu’aux populations pour tout le soutien et en tout temps qu’ils continuent d’apporter au Président de la République et son gouvernement », a fait savoir tel est le ministre Amadou Koné.

Auparavant, le samedi matin, sous la conduite spirituelle de l’Imam Badjawari Touré, les musulmans de Satama-Sokoro ont fait deux fois la lecture du Saint coran. Ils ont sacrifié cinq (5) bœufs dont un (1) bœuf pour la prière spéciale pour le chef de l’État Alassane Ouattara ; un (1) pour la prière pour ses collaborateurs, membres du gouvernement et toute la nation ivoirienne et trois(3) bœufs pour la prière et bénédictions pour l’ensemble de la communauté musulmane de Côte d’Ivoire.

Dans la nuit de samedi ( à partir de 20h) à vendredi ( 9h), il a été procédé à la lecture du coran, louanges et formulations de bénédictions.La localité de Satama-Sokoro chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Dabakala ( centre) est située à 58km de Dabakala et 66 km de Bouaké.Pour l’histoire, la naissance du Prophète (mawlid al-nabî) est célébrée dans l’islam sunnite depuis au moins le viiie siècle.

Avec Sercom Amadou Koné.