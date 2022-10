Côte d'Ivoire - Candidature de Ouattara en 2025: Kader FOFANA lance l'appel de Paris

En meeting, le samedi 8 octobre 2022 en France, Kader FOFANA a adressé un important message aux membres de son mouvement ACTION 2020 et à l'ensemble de la diaspora ivoirienne de France.

Kader FOFANA, Président ACTION 2020: "Il faut un deuxième mandat de la 3ème République au président Ouattara"

La coordination "ACTION 2020" de Paris et banlieue, a été investie, samedi en France, par le président national du mouvement, Kader FOFANA, en présence de nombreux militants du RHDP, venus de toutes les contrées d'Europe.

Tous les responsables politiques du parti présidentiel, ont répondu présents à cette cérémonie qui est une grande première dans la vie politique des mouvements et associations affiliés au RHDP.

À travers cette mobilisation de Paris, ACTION 2020 et son président veulent démontrer leur leadership sur l'échiquier politique national mais surtout être une machine politique au service du président de la République, Alassane Ouattara, et de son parti politique, le RHDP.

Saisissant l'occasion, Kader FOFANA a profité pour lancer ce qu'il est convenu d'appeler "L'Appel de Paris". "Il faut un deuxième mandat de la 3ème République au président Alassane OUATTARA", a-t-il lancé.

Puis d'ajouter : "Cet appel doit sonner la mobilisation de la Jeunesse ivoirienne en général mais doit être pour la Jeunesse du RHDP le cheval de bataille. J'appelle donc à l'adhésion de tous pour accompagner le Président Alassane OUATTARA dans la poursuite de sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire. J'engage toute la Jeunesse, particulièrement la Jeunesse du RHDP à aller partout pour annoncer la bonne nouvelle à nos concitoyens. Car le Président Alassane OUATTARA est une chance pour la Côte d'Ivoire, et nous devons tout mettre en oeuvre pour rendre effectif le deuxième mandat de la 3ème République".

À noter que Sylla Mamadou et Bakayoko Aboubacar, tous deux chefs d'entreprises, sont les deux leaders qui ont la lourde responsabilité de représenter désormais le mouvement ACTION 2020 à Paris, pour le premier cité, et en banlieue, pour le second.

Il faut rappeler que, parallèlement à cette activité de Paris, le mouvement ACTION 2020, à travers son président Kader FOFANA, est très actif dans les actions entreprises par la jeunesse ivoirienne en vue d'obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens injustement détenus au Mali depuis juillet dernier.