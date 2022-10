Grand-Morié: Le trophée Laurent Tchagba remporté par Yadio

La finale de la première édition du tournoi de football doté du trophée Laurent Tchagba, a connu son apothéose le samedi 08 octobre 2022, à M’Bérié dans la sous-préfecture de Grand-Morié.

14 villages du canton Morié ont participé au tournoi de la cohésion sociale doté du trophée Laurent Tchagba

Au total, 14 villages du canton Morié, ont participé au tournoi de la cohésion sociale. « Chers finalistes, je vous demande de nous gratifier d’une très belle rencontre. Aux arbitres, faites en sorte qu’il n’y ait pas de palabres. Car, le village qui abrite la finale doit toujours dégager un climat de paix et de cohésion sociale. Que le meilleur gagne ! », a déclaré le ministre des Eaux et Forêts, avant de donner le coup d’envoi. En prélude à la rencontre de football, qui a vu la victoire du village de Lapo face à Yadio aux tirs au but (4#5), Laurent Tchagba était le parrain de la cérémonie d’investiture du chef de M’Bérié, Abbé Koffi Pierre.

Bien avant, les 2 formations se sont neutralisées sur un score vierge de zéro but partout. « Le choix d’un nouveau chef de village et d’un nouveau président de la mutuelle de développement, a permis de donner une nouvelle dynamique à M’Bérié…La cérémonie d’investiture du chef du village couplée au planting d’arbres et à la finale de la coupe Laurent Tchagba, exprime la volonté de la population d’aller à la cohésion sociale et au développement », avait souligné Richard Gnamien, président de la mutuelle de développement de M’Bérié, village situé à 15km d’Agboville.

Kouassi N’Takpé, directeur régional des Eaux et Forêts de l’Agnéby-Tiassa, a, au nom du Ministre, remis le trophée à l’équipe vainqueur, Yadio. Notons que le canton Morié comprend 2 sous-préfectures, notamment : Grand-Morié et Attobrou.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.